Состоялся анонс Defect — командного киберпанк-шутера в духе «Судьи Дредда»

Студия Emptyvessel, основанная бывшими разработчиками серий Doom, Quake, Call of Duty, The Last of Us, Borderlands и Tomb Raider, анонсировала свою первую игру Defect — многопользовательский тактический шутер от первого лица. У игры уже появилась страница в Steam, но даты релиза пока что нет.

События игры разворачиваются в антиутопическом будущем в последнем городе на Земле, управляемом Системой — «авторитарным ИИ с нечеловеческой логикой». На улицах происходят столкновения полиции и преступных группировок. Разработчики описывают игру как «шутер с погружением».

Сражения в Defect будут проходить в формате «4x4x4x4». Игроки выступят в роли полицейских или представителей различных банд, которые борются за власть. Им предстоит сражаться друг с другом в нескольких режимах, в том числе с контрабандой оружия и арестом подозреваемых.

Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5. Советником команды выступает Райли Расселл (Riley Russell), бывший старший вице-президент Sony Interactive Entertainment и текущий исполнительный вице-президент лос-анджелесского подразделения Kojima Productions. С коллективом сотрудничает композитор Мик Гордон (Mick Gordon), известный по работе над Doom, Wolfenstein: The New Order и Atomic Heart.