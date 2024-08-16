Представлен бюджетный планшет Redmi Pad SE 8.7

В Европе состоялся запуск планшета Redmi Pad SE 8.7 — обновленной модели прошлогоднего Redmi Pad SE. Новое устройство проще по характеристикам и соответственно дешевле.

Redmi Pad SE 8.7 оснащен 8,7-дюймовым LCD-экраном с разрешением HD+ и частотой до 90 Hz. Максимальная яркость составляет 600 нит. За производительность отвечает 4-летний бюджетный чипсет MediaTek Helio G85, объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 4 или 6 Gb, емкость накопителя EMMC 5.1 – 64 или 128 Gb. Предусмотрен слот для карт microSD до 2 Tb.

Автономность невысокая — емкость аккумулятора составляет лишь 6650 мАч. Планшет также получил поддержку 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, 8 Мп основную и 5-Мп фронтальную камеры, 2 динамика с Dolby Atmos, FM-приемник, ИК-пульт и 3,5-мм аудиоразъем. NFC и пылевлагозащиты нет. Габариты составляют 211,58 x 125,48 x 8,8 мм, вес — 373 гр.

Redmi Pad SE 8.7 будет доступен в трех цветах корпуса (черный, серый, зеленый) и в двух исполнениях — с SIM-картой и без. На прилавках Европы планшет появится в конце августа.

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