ASUS Zenbook S 16: идеальное сочетание характеристик для работы с искусственным интеллектом!

На выставке COMPUTEX 2024 компания ASUS представила большое количество новинок, включая концептуальный ноутбук Dali с внешним цветным дисплеем E-Ink. Но сегодня мы хотим уделить особое внимание именно обновленному ноутбуку Zenbook S 16 (UM5606), созданному в соответствии с концепцией Copilot+ PC, которую сегодня так активно продвигает компания Microsoft. И это одна из первых моделей на рынке, которая базируется не на процессорах Qualcomm, ставших начинкой для первой волны ноутбуков, обещающих красочные перспективы работы с искусственным интеллектом локально на самих устройствах без обращения к облаку.

Беспрецедентный уровень работы с задачами искусственного интеллекта

ASUS Zenbook S 16 (UM5606) доступен в конфигурациях с 4-нанометровыми процессорами AMD Ryzen AI 9 365 (10 ядер, до 5,0 GHz, 34 Mb кэша, TDP 15-45 Вт, графика Radeon 880M, до 77 TOPS) или AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 ядер, до 5,1 GHz, 36 Mb кэша, TDP 15-45 Вт, графика Radeon 890M, до 81 TOPS). Эти мобильные процессоры построены на базе новейшей архитектуры Zen 5, оснащены графикой RDNA 3.5 и скоростным нейромодулем XDNA 2, который также предлагает самую высокую производительность в решениях задач искусственного интеллекта на уровне 50 TOPS (триллионов операций в секунду).

Инновационная технология Ceraluminum

Кроме того, в этом 16-дюймовом ноутбуке, относящемся к категории премиальных устройств, компания ASUS впервые применила инновационную технологию. Материал, из которого изготовлен корпус Zenbook S 16, называется Ceraluminum. Это алюмооксидная керамика, процесс производства которой выполняется методом плазменной керамизации. При этом легкость алюминия приобретает прочность и долговечность керамики. Покрытие матовое и приятное на ощупь, устойчиво к отпечаткам пальцев, загрязнению, истиранию и износу. Кроме того, процесс производства такого покрытия весьма экологичен. А учитывая то, что это удивительно тонкий (1,1 см) и легкий (1,5 кг) ноутбук, он идеально подойдет для путешествий, даже не смотря на столь большую диагональ экрана. Подтверждением качества и прочности конструкции и прочности, как, впрочем, и для всей линейки ноутбуков Zenbook, является также сертификат, дающий гарантию соответствия военному стандарту надежности MIL-STD 810H.

Лучший OLED-дисплей

Мы неоднократно писали о выдающихся качествах дисплеев ASUS Lumina OLED. Это OLED-дисплеи передового класса, которые обладают повышенной точностью цветопередачи, интеллектуальными функциями настройки изображения и повышенной надежностью, гарантируя потрясающе детализированное, реалистичное изображение, в том числе за счет кинематографического цветового охвата, составляющего 100% пространства DCI-P3. Это значит, что все оттенки выглядят более насыщенными, чем на обычных дисплеях. Нелишним будет напомнить, что OLED-дисплеи излучают на 70% меньше вредного синего света, чем ЖК-дисплеи, что делает их более комфортными для глаз (это подтверждено сертификатами TUV Rheinland Low Blue light и SGS), а также более безопасными для защиты зрения детей. Кроме того, OLED-дисплеи в ноутбуках ASUS сертифицированы Институтом Цвета Pantone на высокую точность цветопередачи. При этом точность передачи оттенков цвета OLED в ноутбуках ASUS не зависит от яркости экрана. OLED-дисплеи имеют высочайший уровень контрастности и сверхнизкое время отклика (1000 000:1 и 0,2 мс, что значительно превышает показатели для классических ЖК-дисплеев) и имеют сертификаты VESA DisplayHDR 500. Черный цвет на таком дисплее выглядит действительно черным. А учитывая тот факт, что в Zenbook S 16 используется 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3К, частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR и Dolby Vision, устройство идеально подойдет как для профессиональной обработки фото- и видеоматериалов, так и для отображения любого мультимедийного контента, просмотр которого будет еще приятнее, благодаря аудиосистеме Harman Kardon с шестью динамиками.

Дополнительные возможности

ASUS Zenbook S 16 получил скоростную двухканальную память LPDDR5X объемом 24 или 32 ГБ, быстрый накопитель SSD PCIe объемом 1 или 2 ТБ формата M.2, а также беспроводный модуль стандарта WiFi 7, работающий почти в 5 раз быстрее, чем предыдущее поколение. Ноутбук включает в себя полный набор портов: порт USB-A 3.2 Gen 2, полноразмерный разъем HDMI и два порта USB 4.0 Type-С для зарядки, подключения мониторов и высокоскоростных устройств, а также полноразмерный карт-ридер SD и аудиоразъем.

Устройство оснащается полноразмерной клавиатурой ErgoSense с подсветкой и выделенной клавишей Copilot для быстрого вызова ИИ-помощника Microsoft. Клавиатура обладает увеличенным шагом клавиш как у клавиатур настольных компьютеров (19 мм) и ходом клавиши 1,4 мм для комфортной печати. Также в устройстве используется огромная сенсорная панель с технологией Smart Gesture, которая упрощает повседневную работу. Просто проводя пальцем по краям тачпада, вы сможете быстро и легко управлять яркостью экрана, громкостью и воспроизведением видео.

Ноутбук получил инфракрасную веб-камеру ASUS AiSense с элементами искусственного интеллекта. Веб-камера, которая оснащена шторкой приватности, поддерживает быструю аутентификацию пользователя с функцией Windows Hello, адаптивное затемнение или отключение экрана с отслеживанием взгляда пользователя и адаптивную блокировку, а также систему трехмерного шумоподавления 3DNR и коррекцию освещенности во время записи видео. А тем, кто часто проводит время за участием в видеоконференциях, понравится и система интеллектуального шумоподавления ASUS AI Noise-Canceling с массивом из трех микрофонов.

Максимальное время автономной работы Zenbook S 16 от батареи емкостью 78 Вт·ч достигает 20 часов. Ноутбук можно заряжать от комплектного блока питания мощностью 65 Вт, мобильного аккумулятора или зарядного устройства смартфона (от 5 до 20 В). Также производитель увеличил срок службы батареи до 1200 циклов заряда-разряда. Для охлаждения ASUS Zenbook S 16 использует практически бесшумную (25 дБ при легких нагрузках) двухвентиляторную систему охлаждения с испарительной камерой.

Краткие технические характеристики ASUS Zenbook S 16 (UM5606):

Операционная система Windows 11 Домашняя/Pro Процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 ядер, 24 потока; до 5,1 ГГц), AMD Ryzen AI до 81 TOPS

AMD Ryzen AI 9 365 (10 ядер, 20 потоков; до 5,0 ГГц), AMD Ryzen AI до 77 TOPS Нейронный процессор (ИИ-ускоритель) XDNA, 50 TOPS Графика AMD Radeon 890M Graphics Дисплей 16,0” 16:10 OLED 3K (2880×1800) 120 Гц, яркость 400 кд/м2, пиковая яркость 550 кд/м2, контрастность 1000 000:1, время отклика 0,2 мс, сертификация Display HDR True Black 500, глубина цвета до 1,07 млрд, сертификаты Pantone Validated и SGS, глянцевый, не сенсорный, на 70% меньше синего света, относительная площадь экрана 90%, широкие углы обзора; охват DCI-P3 100% Опционально – сенсорный дисплей OLED 3K Второй дисплей нет Оперативная память 24 или 32 ГБ LPDDR5X-7500 на плате Накопитель SSD 1/2 ТБ PCIe 4.0 Performance SSD Разъемы 2 USB 4.0 Gen3 Type-C (дисплей, зарядка Power Delivery)

1 USB-A 3.2 Gen2

1 HDMI 2.1 TDMS

аудиоразъем 3,5-мм

карт-ридер SD 4.0 Интерфейсы Wi-Fi 7 (802.11be) 3 диапазона 2×2, Bluetooth 5.4

Инфракрасная камера FHD с поддержкой Windows Hello и шторкой Фирменное ПО

MyASUS

ScreenXpert

GlideX Выбор цветового пространства дисплея

Защита дисплея ASUS OLED Care

Диагностика системы и обновления

Безопасная подзарядка

Режимы работы вентиляторов

Оптимизация изображения (Splendid)

Оптимизация видео (Tru2Life)

Горячие клавиши

Оптимизация роуминга Wi-Fi

Сервис AppDeals

Link to MyASUS Управление Мембранная клавиатура с подсветкой

Ход клавиш 1,1 мм

Выделенная клавиша цифрового ассистента Copilot

Высокоточный тачпад Другое Камера FHD ИК ASUS AiSense

Аудиосистема harman/kardon с 4-полосными динамиками

Массив микрофонов

US MIL-STD 810H стандарт военного назначения Батарея и питание До 20 ч автономной работы; быстрая подзарядка (0-60% за 49 мин);

78 Втч, 4 ячейки; БП 65 Вт USB-C

Возможность зарядки от мобильных аккумуляторов и ЗУ 5-20 В;

поддержка Power Delivery Размеры и вес Цвет 356х243х11,9-12,9 мм; 1,50 кг

Серый

Белый

И снова к теме Copilot+ PC

Первым устройством, получившим преимущества Copilot+ PC, в линейке ноутбуков ASUS стал Vivobook S15. Большинство из них ожидают и Zenbook S 16 после готовящегося обновления операционной системы. Станет доступен перевод текстов в реальном времени, функция Recall, анализирующая содержимое рабочего стола по запросу пользователя, эффекты Windows Studio, Cocreator в Paint, создание изображений в Photos и многое другое. Но уже сейчас ноутбук обладает интересными набором ИИ-приложений ASUS. Например, StoryCube для быстрого поиска, экспорта/импорта и упорядочивания фото и видео в облаке и локальном хранилище. А приложение MuseTree генерирует изображения без необходимости подключения к интернету, а также поддерживает не только текстовый ввод задания, но и карту идей и даже наброски от руки. Кроме этого Zenbook S 16 имеет встроенные приложения для безопасности и качества звука, набор приложений и утилит для оптимизации производительности, подключения к смартфону, диагностики и технической поддержки. В комплект фирменного программного обеспечения входит и такой элемент, как приложение MyASUS, которое используется во всех ноутбуках компании.

Для кого создан Zenbook S 16?