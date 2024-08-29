Лучшее ПО для редактирования видео с искусственным интеллектом

Использование искусственного интеллекта в подобных приложениях поможет вам редактировать видео быстрее, ускоряя повторяющиеся процессы и обеспечивая большую точность. Будь то редактирование видео студийного качества или личного видео для социальных сетей, для каждого найдется приложение для редактирования видео с искусственным интеллектом, поскольку разные программы соответствуют различным потребностям и уровням знаний.

Мы протестировали ряд приложений для редактирования видео с использованием искусственного интеллекта, предназначенных для различных целей: от профессионального программного обеспечения, такого как Adobe Premiere Pro и DaVinci Resolve, до приложений на базе браузера и мобильных устройств, которые позволяют людям, не имеющим особых навыков в этой сфере, быстро создавать видеоролики для социальных сетей. Так что выбор подходящего программного обеспечения будет зависеть от ваших конкретных требований, предпочтений и бюджета. Основное внимание мы уделили именно программному обеспечению для редактирования видео с помощью искусственного интеллекта, а не генераторам видео на базе искусственного интеллекта, которые создают видеоконтент с нуля.

1. Adobe Premiere Pro

Лучшие функции редактирования видео с помощью искусственного интеллекта в целом

Платформы: Mac OS, Windows.

Ключевые функции искусственного интеллекта: автоматический рефрейминг, удаление редактирования сцены, генеративное расширение.

Сайт: https://www.adobe.com/products/premiere.html

Плюсы:

интеграция с Adobe Creative Cloud,

хорошая поддержка и обучающие материалы.

Минусы:

модель подписки.

Adobe Premiere Pro — это мощный инструмент в мире редактирования видео, а функции, основанные на искусственном интеллекте, только укрепляют его позиции на вершине. Технология Adobe Sensei предлагает такие инструменты, как автоматическое перекадрирование, которое интеллектуально отслеживает действие в видео, чтобы удерживать его по центру, и обнаружение редактирования сцены, которое идентифицирует и отмечает места обрезки в предварительно отредактированных видео.

Интуитивно понятный интерфейс и полная интеграция с другими приложениями Adobe Creative Cloud делают этот инструмент идеальным для профессионалов, которым нужны надежные и гибкие возможности редактирования. Однако крутая кривая обучения и цены на основе подписки являются основным недостатком для некоторых пользователей.

2. Davinci Resolve Studio

Лучшее программное обеспечение для редактирования видео с искусственным интеллектом для работы с цветокоррекцией

Платформы: Mac OSX, Linux и Windows.

Ключевые функции искусственного интеллекта: изменение скорости, автоматическое сопоставление цветов, отслеживание объектов и стабилизация.

Сайт: https://www.creativebloq.com/reviews/davinci-resolve-19

Плюсы:

углубленное и универсальное программное обеспечение для редактирования,

отличные инструменты цветокоррекции.

Минусы:

крутая кривая обучения.

Приложение DaVinci Resolve Studio от Blackmagic Design известно своими профессиональными инструментами цветокоррекции, а версия Pro Studio теперь дополнена рядом возможностей на базе искусственного интеллекта. DaVinci Neural Engine предлагает такие функции, как распознавание лиц, изменение скорости для плавного замедления, а также автоматическое определение цвета и сопоставление цветов, которые упрощают процесс редактирования.

Бесплатная версия Davinci Resolve Studio вполне функциональна, хотя платная версия открывает более мощные инструменты искусственного интеллекта. Интерфейс может показаться сложным для освоения новичками, но мощные функции делают это программное обеспечение фаворитом среди опытных редакторов. Также есть возможность использовать фирменные физические периферийные устройства для создания специального пакета редактирования.

3. Final Cut Pro

Лучшее программное обеспечение для редактирования видео с искусственным интеллектом для пользователей Apple

Платформы: MacOS, iPadOS.

Ключевые функции искусственного интеллекта: Smart Conform, автоматическая цветокоррекция, распознавание лиц, приглушение звука.

Сайт: https://www.creativebloq.com/reviews/final-cut-pro

Плюсы:

отличные организационные инструменты,

единая цена за версию для Mac,

90-дневная бесплатная пробная версия.

Минусы:

только для устройств на базе macOS.

В последней версии Final Cut Pro, флагманского программного обеспечения для редактирования видео от Apple, был добавлен ряд новых функций на базе искусственного интеллекта. Например, Smart Conform может автоматически настраивать клипы для различных соотношений сторон, что отлично подходит для профессионалов в области контента, желающих создавать материалы, адаптированные под различные платформы. Временная шкала и возможности расширенного многокамерного редактирования также были улучшены благодаря искусственному интеллекту, что делает сложные задачи редактирования более управляемыми. В то же время удаление объектов в видео с помощью искусственного интеллекта, анализ стабильности кадра и очистка звука ускоряют некоторые из наиболее обыденных аспектов подготовки вашего проекта к окончательному экспорту.

Конечно, поскольку это продукт Apple, он оптимизирован для систем Mac, где легко обеспечивает плавный и быстрый процесс редактирования. Однако его эксклюзивность для macOS может быть ограничением для пользователей других операционных систем.

4. Videoleap

Лучшее приложение для редактирования видео с искусственным интеллектом для мобильных устройств

Платформы: iOS и Android.

Ключевые функции искусственного интеллекта: редактирование текста, фильтры, удаление фона и объектов.

Сайт: https://www.videoleapapp.com

Плюсы:

простые в использовании шаблоны,

интуитивный мобильный интерфейс,

традиционные инструменты редактирования.

Минусы:

ограниченные возможности редактирования,

дополнительные расходы на ряд функций искусственного интеллекта,

конкуренты предлагают более доступные решения.

Когда мы рассматривали Videoleap, мы использовали это программное обеспечение для создания серии роликов в Instagram. Используя искусственный интеллект, вы можете загружать клипы и описывать стиль, который вы хотите, чтобы быстро создать видео. Помимо обеспечения хорошей степени автоматического редактирования контента для социальных сетей, здесь также имеется мощный стандартный видеоредактор. Это означает, что, в отличие от некоторых сопоставимых платформ на базе искусственного интеллекта, после создания контента доступно множество вариантов редактирования, таких как изменение темпа, стиля или музыки.

Предлагаются фильтры на базе искусственного интеллекта и такие инструменты, как удаление фона. Также присутствуют простые функции, ставшие доступными благодаря использованию искусственного интеллекта, включая автоматическое создание субтитров.

5. Invideo AI Video Editor

Лучшее программное обеспечение для редактирования видео с искусственным интеллектом для людей с нулевыми навыками редактирования видео

Платформа: браузер.

Ключевые функции искусственного интеллекта: смешанные со стандартными видеоматериалами сценарии, созданные искусственным интеллектом.

Сайт: https://invideo.io

Плюсы:

позволяет создавать видео любому желающему сценарии, созданные искусственным интеллектом.

Минусы:

результаты, как правило, носят общий характер,

водяные знаки на видео в бесплатном тарифе.

Invideo AI — это не совсем программное обеспечение для редактирования видео, по крайней мере, в традиционном смысле. Оно находит для вас стоковые видеоматериалы. Используя простые диалоговые текстовые подсказки, вы можете попросить приложение создать видео по нужной вам теме, а оно сгенерирует сценарий, добавит сгенерированный искусственным интеллектом голос и наложит его поверх некоторых стандартных видеоматериалов, связанных с этой темой. В то же время это не генератор видео с искусственным интеллектом, такой как Sora или Runway. Invideo AI просто использует искусственный интеллект для идентификации существующих стоковых видеоматериалов. Поскольку приложение работает с видеоматериалами из интернета, большая часть из которых носит довольно общий характер, поэтому полученное видео не всегда будет точно соответствовать сценарию.

Инструменты редактирования позволяют вам искать альтернативные кадры, редактировать сценарий и вносить другие изменения. Вы даже можете клонировать свой голос, загрузив свою запись. У Invideo AI также есть традиционные инструмент для редактирования видео, а также несколько шаблонов. Бесплатный план позволяет создавать до 10 минут видео с водяными знаками в неделю.