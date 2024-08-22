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22 августа, 2024
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Samsung представил игровой монитор Odyssey 3D, для которого не нужны специальные очки

Samsung Odyssey 3D

Компания Samsung представила на выставке Gamescom 2024 игровой монитор Odyssey 3D, который позволяет видеть трехмерную картинку без специальных очков.

Для преобразования 2D-изображения в 3D-контент используется технология LFD (Light Field Display). В сочетании с технологиями Eye Tracking и View Mapping Odyssey создается объемная картинка, для просмотра которой не требуются очки. Eye Tracking при помощи встроенной стереокамеры отслеживает движения обоих глаз пользователя, а View Mapping корректирует изображение на выходе для сохранения эффекта глубины. Эффект 3D-картинки при необходимости можно отключить.

Odyssey 3D представлен в модификациях с диагональю экрана 27 и 37 дюймов. В обоих вариантах разрешение OLED-панели составляет 4K, частота обновления — 165 Hz, а время отклика — 1 мс. Есть один порт DisplayPort 1.4 и два HDMI 2.1, поддерживается технология адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium. Монитор оснащен подставкой с возможностью наклона и регулировки высоты.

Цена и дата начала продаж Samsung Odyssey 3D пока не объявлены.

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