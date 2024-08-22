В Epic Games Store бесплатно отдают The Callisto Protocol и Gigantic: Rampage Edition

В Epic Games Store началась очередная бесплатная недельная раздача. На этот раз игроки могут забрать The Callisto Protocol и Gigantic: Rampage Edition. Акция действует до 29 августа 20:00 по бакинскому времени.

Релиз The Callisto Protocol состоялся в 2022 году. Это научно-фантастический хоррор от студии Striking Distance, основанной Гленом Скофилдом, соавтором первой Dead Space. По сюжету игрокам в роли пилота Джейкоба Ли предстоит выбраться из тюрьмы «Черный металл» на Каллисто, которая кишит гротескными мутантами. В Steam у игры 65% положительных отзывов.

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Gigantic: Rampage Edition — полное издание MOBA-шутера от третьего лица, где двум командам из пяти человек необходимо захватить цели на карте и попытаться сразить могучего вражеского Стража.

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На следующей неделе Epic Games Store бесплатно отдаст Fallout Classic Collection и Wild Card Football.