spot_img
22 августа, 2024
ДомойТелекомНовости операторовАзербайджан будет представлен на 36-й Международной олимпиаде по информатике

Азербайджан будет представлен на 36-й Международной олимпиаде по информатике

IOI 2024

с 1 по 8 сентября 2024 в Александрии (Египет) состоится 36-я Международная олимпиада по информатике (IOI 2024). При поддержке Azercell четверо школьников представят сборную нашей страны на этом престижном международном соревновании. В составе команды: ученик 11-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования города Баку Фуад Гараев, ученики 10-го и 11-го классов Лицея им. академика Зарифы Алиевой Айхан Демирли и Гусейн Агаев, а также ученик 11-го класса Бакинского Турецкого лицея Тахир Алиев.

Ожидается, что в олимпиаде примут участие более 350 школьников из около 90 стран мира. В течение двух дней соревнований учащимся будет отведено по 5 часов каждый день на решение трех алгоритмических задач.

Следует отметить, что при поддержке «Azercell Telecom» для подготовки олимпийской сборной Азербайджана были организованы зимний, весенний и летний учебные лагеря. Также при содействии Министерства науки и образования команда прошла подготовительную программу в Стамбуле (Турция).

С 2017 года процесс подготовки к международным олимпиадам по информатике осуществляется в рамках сотрудничества ООО «Azercell Telecom» с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Институтом образования. За это время учащиеся из регионов и столичных школ Азербайджана завоевали в общей сложности 74 медали на различных соревнованиях по программированию в разных возрастных категориях.

Azercell желает школьникам новых успехов и достижений!

Предыдущая статья
Второй пациент с чипом Neuralink уже играет в Counter-Strike 2 силой мысли
Следующая статья
Samsung представил игровой монитор Odyssey 3D, для которого не нужны специальные очки
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,013ФанатыМне нравится
1,015ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
712ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»