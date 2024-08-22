Азербайджан будет представлен на 36-й Международной олимпиаде по информатике

с 1 по 8 сентября 2024 в Александрии (Египет) состоится 36-я Международная олимпиада по информатике (IOI 2024). При поддержке Azercell четверо школьников представят сборную нашей страны на этом престижном международном соревновании. В составе команды: ученик 11-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования города Баку Фуад Гараев, ученики 10-го и 11-го классов Лицея им. академика Зарифы Алиевой Айхан Демирли и Гусейн Агаев, а также ученик 11-го класса Бакинского Турецкого лицея Тахир Алиев.

Ожидается, что в олимпиаде примут участие более 350 школьников из около 90 стран мира. В течение двух дней соревнований учащимся будет отведено по 5 часов каждый день на решение трех алгоритмических задач.

Следует отметить, что при поддержке «Azercell Telecom» для подготовки олимпийской сборной Азербайджана были организованы зимний, весенний и летний учебные лагеря. Также при содействии Министерства науки и образования команда прошла подготовительную программу в Стамбуле (Турция).

С 2017 года процесс подготовки к международным олимпиадам по информатике осуществляется в рамках сотрудничества ООО «Azercell Telecom» с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Институтом образования. За это время учащиеся из регионов и столичных школ Азербайджана завоевали в общей сложности 74 медали на различных соревнованиях по программированию в разных возрастных категориях.

Azercell желает школьникам новых успехов и достижений!