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15 августа, 2024
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Ремастер Until Dawn выйдет на ПК и PS5 4 октября

Until Dawn

Издательство Sony Interactive Entertainment и разработчики из студии Ballistic Moon объявили дату выхода ремастера Until Dawn. Хоррор выйдет 4 октября одновременно на ПК и PS5.

Разработчики улучшили все графические аспекты игры благодаря движку UE5. Были добавлены новый вид камеры и коллекционные предметы. Немного изменили пролог, добавив дополнительные сцены между членами семьи Вашингтонов и переработали некоторые моменты из оригинала. В остальном разработчики не стали менять сюжет Until Dawn.

Анонс даты выхода игры сопровождался двухминутным геймплейным трейлером, в котором обновленная версия сравнивается с оригиналом.

Предзаказы откроются 21 августа, но цена новой версии не уточняется.

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