Представлен моноблок HP Star Studio X: Core Ultra 5 125H и акустика Poly Studio

Компания HP представила в Китае моноблочный ПК Star Studio X. Моноблок построен на базе процессора Intel Core Ultra 5 125H (14 ядер, 18 потоков, до 4,5 GHz) и оснащен 16 Gb оперативной памятью DDR5–5600 и твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью 1 Tb. Встроенный GPU — Arc Core.

27-дюймовый дисплей имеет разрешение 4K (3840 x 2160 пикселей), яркость 350 нит, охват 99% цветовой гаммы sRGB и сертификацию IMAX Enhanced. Поддерживается функция DC Dimming для комфорта глаз.

Набор портов включает: USB-C (10 Гбит/с и 20 Гбит/с), USB-A (10 Гбит/с), RJ45, HDMI и разъем для наушников на 3,5 мм. Моноблок также получил модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, акустику Poly Studio и выдвижную 5 Мп камеру с автофокусом.

HP Star Studio X поступит в продажу в Китае 16 августа по ориентировочной цене $1047.