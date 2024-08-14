spot_img
15 августа, 2024
ДомойТехнологииHardwareПредставлен моноблок HP Star Studio X: Core Ultra 5 125H и акустика...

Представлен моноблок HP Star Studio X: Core Ultra 5 125H и акустика Poly Studio

HP Star Studio X

Компания HP представила в Китае моноблочный ПК Star Studio X. Моноблок построен на базе процессора Intel Core Ultra 5 125H (14 ядер, 18 потоков, до 4,5 GHz) и оснащен 16 Gb оперативной памятью DDR5–5600 и твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью 1 Tb. Встроенный GPU — Arc Core.

27-дюймовый дисплей имеет разрешение 4K (3840 x 2160 пикселей), яркость 350 нит, охват 99% цветовой гаммы sRGB и сертификацию IMAX Enhanced. Поддерживается функция DC Dimming для комфорта глаз.

Набор портов включает: USB-C (10 Гбит/с и 20 Гбит/с), USB-A (10 Гбит/с), RJ45, HDMI и разъем для наушников на 3,5 мм. Моноблок также получил модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, акустику Poly Studio и выдвижную 5 Мп камеру с автофокусом.

HP Star Studio X поступит в продажу в Китае 16 августа по ориентировочной цене $1047.

Предыдущая статья
Google прекратил выпуск смартфонов Pixel 7, Pixel 7 Pro и Pixel Fold
Следующая статья
Ремастер Until Dawn выйдет на ПК и PS5 4 октября
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,020ФанатыМне нравится
1,013ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
712ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.