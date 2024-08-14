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15 августа, 2024
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Realme показала самую быструю в мире зарядку для смартфонов мощностью 320 Вт

Realme 320 Вт

Компания Realme сегодня рассказала о технологии зарядки мощностью 320 Вт для мобильных устройств. Она называется 320W SuperSonic Charge и позиционируется как самая быстрая в мире технология зарядки смартфонов.

Новая технология позволяет полностью заряжать аккумулятор смартфона всего за 4 минуты 30 секунд. За одну минуту достигаются 26% заряда, а за две — более 50 %. Решение оказалось более совершенным, чем предложенная Redmi в прошлом году технология мощностью 300 Вт, с использованием которой аккумулятор емкостью 4000 мА·ч заряжался полностью за 4 минуты 55 секунд.

Realme не раскрыла емкость аккумулятора, с которым тестировала свое достижение, но пояснила, что адаптер питания Power Cannon на 320 Вт предлагает плотность мощности 3,3 Вт/см³, но по размеру схож с зарядным устройством Realme на 240 Вт.

Power Cannon поддерживает основные протоколы зарядки, включая UFCS (до 320 Вт), PD и SuperVOOC. Он получил два порта USB Type-C для одновременной зарядки — 150 Вт для смартфонов Realme и 65 Вт для совместимых ноутбуков.

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