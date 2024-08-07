Релиз игры по мотивам «Тихого места» состоится 17 октября

Издательство Saber Interactive сообщило, что игра по кинофраншизе «Тихое место» выйдет 17 октября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Анонс однопользовательского хоррора от первого лица A Quiet Place: The Road Ahead сопровождался небольшим геймплейным трейлером.

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Действие игры развернется во время нападения слепых, но обладающих обостренным слухом монстров на Землю. По сюжету молодой девушке по имени Алекс и ее парню предстоит выжить в условиях апокалипсиса.

Разработчиком игры выступает итальянская студия Stormid Games, известная по Remothered. Обещают напряженную атмосферу «невообразимого ужаса» и оригинальную историю, не связанную с сюжетами фильмов.

Предзаказ хоррора A Quiet Place: The Road Ahead уже открыт. В Steam игру можно купить за $22,49. В качестве бонуса идет набор предметов Hospital Care Package, концепт-арты и галерея анимаций одного из местных монстров. Цена на консолях — $30. В продажу также поступят физические издания.