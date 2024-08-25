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7 августа, 2024
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25 сентября в Баку пройдет Международная конференция по кибердипломатии

кибердипломатия

25 сентября 2024 года в Баку пройдет Международная конференция по кибердипломатии. Это мероприятие, посвященное вопросам интеграции дипломатии и технологий, станет первым в регионе. Конференция позволит узнать о трендах в этой сфере и понять, как кибердипломатия меняет международные отношения.

Кибердипломатия подразумевает использование дипломатических инструментов и инициатив для достижения целей в сложной и постоянно развивающейся части киберпространства. На примере растущих тенденций в применении технологий следующего поколения и угроз, которые они несут обществу, становится ясно, что кибердипломатия — это не только возможность, но и необходимость для укрепления международной стабильности и безопасности в нашем взаимосвязанном мире. Эта конференция станет ценным катализатором для продвижения партнерских отношений, обмена знаниями и продвижения инновационных решений. Также участники конференции получат возможность посетить 5-я Юбилейную Азербайджанскую Международную Оборонную Выставку, которая пройдет с 24 по 26 сентября 2024 года.

Организаторами конференции выступают Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики и Центр Кибердипломатии (ICI Bucharest). В качестве партнеров мероприятия выступают Администрация Президента Азербайджанской Республики, Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики, Центр анализа международных отношений Азербайджана и Университет ADA.

Получить более подробную информацию о Международная конференция по кибердипломатии, ознакомиться с составом спикеров, а также пройти регистрацию для участия в мероприятии можно по этой ссылке: https://cyberdiplomacy.gov.az.

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