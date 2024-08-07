Figure AI представил робота-гуманоида второго поколения

Компания Figure AI представила человекоподобного робота второго поколения Figure 02. Отмечается, что в нем «усовершенствован каждый элемент» предшественника Figure 01, чтобы робот смог выдержать длительный цикл суровых испытаний на производстве.

Сразу бросается в глаза внешний вид Figure 02 — матово-черная отделка поверхности робота и полное отсутствие снаружи кабелей, тестовых жгутов и датчиков. Новая версия, в отличие от Fugure 01, выглядит законченным изделием, готовым для массовой эксплуатации на производстве.

Аккумулятор интегрирован в туловище робота в районе центра масс, что делает его более устойчивым и маневренным. Емкость аккумулятора нового робота на 50% больше, чем у Figure 01, что позволяет ему дольше функционировать в реальных условиях. Специальные разработанные двигатели интегрированы с приводными цепями сочленений робота для оптимизации мощности и производительности.

Figure 02 AI получил 16 степеней свободы и способен переносить до 25 кг. Конечность робота похожа на человеческую, с четырьмя пальцами и противостоящим большим пальцем. Каждый палец приводится в действие интегрированным блоком из датчиков и двигателя. Новая конструкция запястья обеспечивает диапазон движения, аналогичное человеческому.

Сотрудничество с компанией OpenAI позволило в кратчайшие сроки обучить робота взаимодействию с человеком при помощи голосовых команд через встроенные микрофоны и динамики. Figure 02 располагает в 3 раза большей вычислительной мощностью с поддержкой ИИ, что позволяет роботу выполнять задачи полностью автономно. Робот оснащен шестью цветными камерами для восприятия окружающей обстановки и идентификации предметов.

Figure AI неуклонно движется к поставленной ранее цели – «создание первого в мире коммерчески доступного гуманоидного робота общего назначения».