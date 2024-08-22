Razer представил игровые гарнитуры Kraken V4 и V4X

В ассортименте компании Razer появились две новые игровые гарнитуры — беспроводная модель Kraken V4 и более доступная проводная версия Kraken V4 X. Производитель сообщил, что за 12 лет существования серии Kraken было продано свыше 20 млн. гарнитур.

Наушники Razer Kraken V4 оснащены фирменными 40-мм драйверами TriForce Titanium. Заявленный диапазон воспроизводимых частот составляет от 20 Hz до 28 kHz. Наушники поддерживают технологию пространственного звучания THX Spatial Audio (только на платформе Windows) с настройками для более 60 различных игр.

Razer Kraken V4 предлагают три способа подключения: через радиоканал 2,4 GHz с помощью адаптера Razer HyperSpeed Wireless с интерфейсом USB-C, Bluetooth 5.3, а также через кабель USB Type-A. Наушники можно использовать с ПК, а также с игровыми приставками Sony PlayStation, Nintendo Switch, Steam Deck и мобильными устройствами.

Гарнитура оснащена широкополосным кардиоидным микрофоном с поддержкой технологии Razer HyperClear, повышающей четкость голоса. Кроме того, есть функция настройки баланса игровых звуков и голосового чата. Модель получила RGB-подсветку Razer Chroma (девять раздельных зон) с поддержкой 16,8 млн. цветов. В беспроводном режиме и с выключенной подсветкой гарнитура проработает до 70 часов на одном заряде батареи, а с подсветкой — до 35 часов. Вес Razer Kraken V4 составляет примерно 350 гр.

Более доступная модель Razer Kraken V4 X получила 40-мм драйверы TriForce и менее продвинутый микрофон, а также лишилась всех элементов подсветки, кроме логотипа бренда.

Заявленный диапазон воспроизводимых частот составляет от 20 Hz до 20 kHz. К источнику сигнала гарнитура подключается либо с помощью кабеля USB Type-C, либо с помощью USB Type-A (нужный переходник входит в комплект поставки). Вместо THX Spatial Audio поддерживается только более простой алгоритм виртуального 7.1-канального звука. В отличие от беспроводной версии, у модели V4 X нет функции настройки баланса игровых звуков и голосового чата. Вес гарнитуры составляет 300 гр.

Цена Razer Kraken V4 составляет $179,99 или €199,99, в продажу беспроводная гарнитура уже поступила. Проводная модель Razer Kraken V4 X появится в продаже до конца третьего квартала. Цена составит $79,99 или €89,99.