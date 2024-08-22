Microsoft скоро удалит «Панель управления» из Windows

Компания Microsoft опубликовала на сайте поддержки, что в ближайшем будущем собирается отказаться от «Панели управления Windows» (Windows Control Panel) и рекомендует использовать вместо нее приложение «Настройки», которое предлагает более современный и оптимизированный интерфейс.

Как пояснили в компании, «Панель управления» сейчас существует из соображений совместимости и для предоставления доступа к некоторым настройкам, которые пока еще не были перенесены.

«Панель управления» впервые появилась в Windows в 1985 году с выходом OC версии 1.0. Впервые слухи об ее отказе появились еще в 2011 году с выходом Windows 8, но до сих пор приложение продолжало существовать.