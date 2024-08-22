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22 августа, 2024
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Microsoft скоро удалит «Панель управления» из Windows

Microsoft

Компания Microsoft опубликовала на сайте поддержки, что в ближайшем будущем собирается отказаться от «Панели управления Windows» (Windows Control Panel) и рекомендует использовать вместо нее приложение «Настройки», которое предлагает более современный и оптимизированный интерфейс.

Как пояснили в компании, «Панель управления» сейчас существует из соображений совместимости и для предоставления доступа к некоторым настройкам, которые пока еще не были перенесены.

«Панель управления» впервые появилась в Windows в 1985 году с выходом OC версии 1.0. Впервые слухи об ее отказе появились еще в 2011 году с выходом Windows 8, но до сих пор приложение продолжало существовать.

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