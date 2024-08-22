Nar оказал поддержку лагерю, организованному фондом «YAŞAT» для детей шехидов

В рамках стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) оператор Nar, известный своими доступными ценами и выгодными предложениями, поддержал лагерь для подростков, организованный фондом «YAŞAT».

В лагерь, организованный на территории Нахичеванской Автономной Республики, были приглашены до 50 детей шехидов в возрасте 15-17 лет из Азербайджана и Турции. Цель проекта заключается в создании возможности вклада в виде содержательного и образовательного отдыха для детей наших шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность наших стран, а также их знакомства с историческими местами и чарующей природой нашей страны.

В рамках проекта на 21-24 августа запланировано посещение замка Алинжа и озера Батабат, а также экскурсия в Нахичеванский замок, Сквер Аджами, включая Мавзолей Момине-Хатун.