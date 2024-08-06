Представлен Huawei MatePad Pro 12.2: двухслойный OLED-экран и спутниковая связь

Сегодня в Китае был представлен новый флагманский планшетный компьютер Huawei MatePad Pro 12.2. Устройство получило большой двухслойный OLED-экран, аналогичный тому, что применяется в iPad Pro (2024).

В планшете установлен 10 битный 12,2-дюймовый экран разрешением 2,8K (2800 х 1840 пикселей, 274 ppi), частотой обновления изображения 144 Hz, частотой сенсорного слоя 480 Hz, ШИМ-частотой 2880 Hz и яркостью нит.

Это первая модель компании с соотношением сторон 3:2, Huawei отмечает удобство для чтения, работу с браузером и документами. За доплату предлагается издание Soft Light Edition с матовым экраном, поглощающим блики.

Huawei MatePad Pro 12.2 построен на базе 7-нм процессора Kirin 9010. В характеристики планшета также входят двойная основная камера (13 и 8 Мп), фронтальная камера на 8 Мп, аккумулятор емкостью 10100 мА·ч с быстрой зарядкой на 100 Вт, порт USB 3.1 Gen 1 Type-C, 4 динамика, поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 BLE, навигации GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS и сообщений через спутники Beidou. Фирменная технология энергосбережения позволяет планшету оставаться в режиме ожидания до 380 дней. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Габариты составляют 271,25 x 182,53 x 5,5 мм, вес – 508/512 гр (Soft Light Edition). Программной основой стала HarmonyOS 4.2. Поддержки сотовых сетей нет.

Цены на планшет в Китае: 12/256 Gb — $600, 12/512 Gb — $670. Издание Soft Light Edition: 12/256 Gb — $685, 12/512 Gb — $755, 16 Gb/1 Tb — $939 (стилус и чехол-клавиатура). В продажу Huawei MatePad Pro 12.2 поступит с 13 августа, доступные цвета корпуса: белый, черный и золотистый.