Обновленный планшет Huawei MatePad Air (2024) получил две версии экрана

Компания Huawei, кроме нового флагманского планшета MatePad Pro 12.2, сегодня также представила обновленную модель MatePad Air (2024). Планшет предлагается в двух вариантах: с обычным экраном и в версии Soft Light Edition с антибликовым покрытием.

Huawei MatePad Air (2024) оснащен 12-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2800 × 1840 пикселей (280 ppi) и частотой обновления 30-144 Hz. Яркость составляет 1000 нит — это впечатляющий показатель для IPS-панелей. В основе планшета лежит процессор Kirin 9000. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость накопителя – 256 или 512 Gb.

Основная камера двойная, на 13 и 8 Мп, фронтальная камера разрешением 8 Мп. В оснащение также входят поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 BLE, аккумулятор емкостью 10100 мА·ч (USB 3.1 Gen 1 Type-C, 66 Вт) и 6 динамиков. Габариты составляют 270 x 183 x 5,9 мм, вес – 555 гр. Устройство работает на HarmonyOS 4.2. Поддержки сотовых сетей нет.

Huawei MatePad Air предлагается в четырех цветовых вариантах: белом, черном, зеленом и розовом. Прием предварительных заказов в Китае стартует уже с сегодняшнего дня, а открытые продажи начнутся с 13 августа. Цены: от $420 (8/256 Gb) до $560 за версию Soft Light Edition (12/512 Gb).