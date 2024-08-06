spot_img
7 августа, 2024
ДомойТехнологииПланшетыОбновленный планшет Huawei MatePad Air (2024) получил две версии экрана

Обновленный планшет Huawei MatePad Air (2024) получил две версии экрана

Huawei MatePad Air (2024)

Компания Huawei, кроме нового флагманского планшета MatePad Pro 12.2, сегодня также представила обновленную модель MatePad Air (2024). Планшет предлагается в двух вариантах: с обычным экраном и в версии Soft Light Edition с антибликовым покрытием.

Huawei MatePad Air (2024)

Huawei MatePad Air (2024) оснащен 12-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2800 × 1840 пикселей (280 ppi) и частотой обновления 30-144 Hz. Яркость составляет 1000 нит — это впечатляющий показатель для IPS-панелей. В основе планшета лежит процессор Kirin 9000. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость накопителя – 256 или 512 Gb.

Основная камера двойная, на 13 и 8 Мп, фронтальная камера разрешением 8 Мп. В оснащение также входят поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 BLE, аккумулятор емкостью 10100 мА·ч (USB 3.1 Gen 1 Type-C, 66 Вт) и 6 динамиков. Габариты составляют 270 x 183 x 5,9 мм, вес – 555 гр. Устройство работает на HarmonyOS 4.2. Поддержки сотовых сетей нет.

Huawei MatePad Air предлагается в четырех цветовых вариантах: белом, черном, зеленом и розовом. Прием предварительных заказов в Китае стартует уже с сегодняшнего дня, а открытые продажи начнутся с 13 августа. Цены: от $420 (8/256 Gb) до $560 за версию Soft Light Edition (12/512 Gb).

Предыдущая статья
Представлен Huawei MatePad Pro 12.2: двухслойный OLED-экран и спутниковая связь
Следующая статья
Dell Technologies объявила о создании новой группы, специализирующейся на продуктах и услугах на базе искусственного интеллекта
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,024ФанатыМне нравится
1,013ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.