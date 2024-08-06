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7 августа, 2024
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В США произошло первое ДТП со смертельным исходом с участием Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck

В США, в штате Техас, произошло первое ДТП со смертельным исходом с участием электропикапа Tesla Cybertruck. Авария случилась в понедельник, 5 августа, на Фишер-роуд возле Сидар-Порт-Парквэй, недалеко от Бич-Сити в округе Чемберс.

Согласно полицейскому отчету, водитель Tesla Cybertruck потерял управление, съехал с дороги и врезался в водопропускную трубу, после чего автомобиль загорелся. Водитель погиб на месте. Были ли в машине пассажиры — не сообщается.

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) США собирает дополнительную информацию об аварии с участием Cybertruck от производителя электромобилей.

Как известно, пикап прошел только внутренние краш-тесты компании и не был испытан сторонними экспертами.

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