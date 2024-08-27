Последнее обновление QNAP QTS 5.2 включает защиту NAS от программ-вымогателей

Компания QNAP добавила Центр безопасности с возможностями защиты от программ-вымогателей в последнюю версию своей операционной системы QTS для сетевых устройств хранения данных (NAS).

При обнаружении какой-либо необычной активности клиенты могут автоматически перевести тома в режим «только чтение», чтобы предотвратить изменение файлов, создавать моментальные снимки томов для восстановления при необходимости и приостанавливать планирование моментальных снимков томов, чтобы избежать переполнения пространства хранилища ошибочными файлами моментальных снимков.

«Эта функция активно отслеживает действия с файлами для превентивной защиты данных, — сообщает компания в своем пресс-релизе. — При обнаружении подозрительного поведения файла система быстро применяет защитные меры (например, резервное копирование или блокировку) с целью снижения рисков и предотвращения потери данных из-за угроз, атак или человеческой ошибки в случае действия программ-вымогателей».

Последняя версия QTS также обеспечивает более быструю скорость запуска и выключения NAS (до 30%), поддержку самошифрующихся дисков TCG-Ruby (SED), а также более быстрое резервное копирование и восстановление систем, дисков, папок и файлов Windows на NAS с помощью утилиты QNAP NetBak PC Agent.