Расширяем возможности: программа поддержки женщин от Azercell

Лидирующий мобильный оператор начинает прием предложений по социальным проектам.

Придерживаясь своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», Azercell объявляет о старте конкурса социальных проектов, направленного на улучшение положения женщин в обществе, а также повышения их материального и морального благополучия.

Проекты, представленные на конкурс, должны соответствовать одному из следующих направлений:

Повышение уровня знаний и навыков женщин в различных областях;

Предоставление женщинам практических знаний в сфере предпринимательства и деловой активности;

Формирование у женщин новых навыков в сферах технологий и инноваций;

Повышение правовой и финансовой грамотности женщин;

Популяризация здорового образа жизни среди женщин.

Приоритет будет отдан проектам, поддерживающим развитие цифровой среды, обеспечивающим инклюзивность, а также направленным на повышение уровня жизни посредством технологических решений. Особое внимание будет уделено проектам, ориентированным на широкие целевые группы и обладающим потенциалом для долгосрочного развития.

В целях обеспечения прозрачности и объективности процесса оценки, представленные проекты будут рассмотрены жюри, состоящим из азербайджанских экспертов в данных областях.

В рамках конкурса будут выбраны 2 проекта, на реализацию каждого из которых Azercell выделит грант в размере до 5.000 AZN. *

Отметим, что в конкурсе могут участвовать только неправительственные и некоммерческие организации.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на азербайджанском языке по указанной ссылке в период с 27.08.24 по 10.09.24. К заявке необходимо приложить подробную информацию о бюджете, необходимом для реализации проекта.

ООО «Azercell Telecom» желает успехов всем участникам конкурса!

* Сумма гранта может меняться в зависимости от оценки проекта жюри.