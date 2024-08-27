spot_img
27 августа, 2024
ДомойТелекомНовости операторовРасширяем возможности: программа поддержки женщин от Azercell

Расширяем возможности: программа поддержки женщин от Azercell

Azercell

Лидирующий мобильный оператор начинает прием предложений по социальным проектам.

Придерживаясь своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», Azercell объявляет о старте конкурса социальных проектов, направленного на улучшение положения женщин в обществе, а также повышения их материального и морального благополучия.

Проекты, представленные на конкурс, должны соответствовать одному из следующих направлений:

  • Повышение уровня знаний и навыков женщин в различных областях;
  • Предоставление женщинам практических знаний в сфере предпринимательства и деловой активности;
  • Формирование у женщин новых навыков в сферах технологий и инноваций;
  • Повышение правовой и финансовой грамотности женщин;
  • Популяризация здорового образа жизни среди женщин.

Приоритет будет отдан проектам, поддерживающим развитие цифровой среды, обеспечивающим инклюзивность, а также направленным на повышение уровня жизни посредством технологических решений. Особое внимание будет уделено проектам, ориентированным на широкие целевые группы и обладающим потенциалом для долгосрочного развития.

В целях обеспечения прозрачности и объективности процесса оценки, представленные проекты будут рассмотрены жюри, состоящим из азербайджанских экспертов в данных областях.

В рамках конкурса будут выбраны 2 проекта, на реализацию каждого из которых Azercell выделит грант в размере до 5.000 AZN. *

Отметим, что в конкурсе могут участвовать только неправительственные и некоммерческие организации.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на азербайджанском языке по указанной ссылке в период с 27.08.24 по 10.09.24. К заявке необходимо приложить подробную информацию о бюджете, необходимом для реализации проекта.

ООО «Azercell Telecom» желает успехов всем участникам конкурса!

 

* Сумма гранта может меняться в зависимости от оценки проекта жюри.

Предыдущая статья
Banka getmədən “SİMA İmza” ilə onlayn əmanət hesabı açın!
Следующая статья
Последнее обновление QNAP QTS 5.2 включает защиту NAS от программ-вымогателей
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,013ФанатыМне нравится
1,014ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
712ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»