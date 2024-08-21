Питер Молиньё представил Masters of Albion – новый «симулятор бога»

На Gamescom 2024 легендарный геймдизайнер Питер Молиньё (Fable) представил Masters of Albion — свой следующий «симулятор бога».

В интервью изданию IGN Молиньё отметил, что несмотря на название игры, она не связана с миром Fable. Дизайнер также допустил, что Masters of Albion станет его последней игрой.

В новом проекте игрокам предстоит развивать собственное сказочное поселение и помогать его жителям, а также сражаться со злом, которое каждую ночь пытается разрушить царящую в Альбионе идиллию. Главная особенность игры — возможность переключения со стратегического вида на управление отдельным персонажем.

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У Masters of Albion еще нет даты релиза, но уже появилась страница в Steam.