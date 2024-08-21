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21 августа, 2024
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Названы победители конкурса iPhone Photography Awards 2024

iPhone Photography Awards 2024

Организаторы iPhone Photography Awards (IPPAWARDS), опубликовали список победителей и призеров ежегодного конкурса фотосъемки на iPhone.

В рамках мероприятия соревнуются участники со всего мира. В основном снимки 17-го конкурса мобильной фотографии были сделаны на последние актуальные iPhone 15 и iPhone 15 Pro, хотя некоторые победители фотографировали и на более старые устройства, например, iPhone X, вышедший в 2017 году.

Лучшей работой 2024 года в рамках конкурса был признан снимок Эрин Брукс из США, сделанный на iPhone 15 Pro Max. Это черно-белая фотография мальчика в океанариуме.

Посмотреть работы победителей во всех категориях можно на сайте iPhone Photography Awards.

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