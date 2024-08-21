spot_img
21 августа, 2024
ДомойAI / MLGitHub запустил ИИ-инструмент Copilot Autofix для быстрого устранения уязвимостей в программном коде

GitHub запустил ИИ-инструмент Copilot Autofix для быстрого устранения уязвимостей в программном коде

Copilot Autofix

GitHub представил инструмент на базе искусственного интеллекта Copilot Autofix для помощи программистам в быстром устранении ошибок в коде.

ИИ-инструмент анализирует дефекты, обнаруженные в запросах на внесение изменений, предоставляет объяснения и предлагает исправления. Разработчики могут принять, скорректировать или отклонить предложения ИИ-бота.

Copilot Autofix способен обрабатывать широкий спектр уязвимостей, включая SQL-инъекции и межсайтовый скриптинг (XSS), помогая устранять в коде как новые, так и существующие погрешности.

Судя по данным, полученным в ходе общедоступной бета-версии с мая по июль 2024 года, было обнаружено, что разработчики решали проблемы безопасности более чем в три раза быстрее с помощью Copilot Autofix по сравнению с ручным исправлением.

«После внедрения Copilot Autofix мы наблюдаем сокращение времени, затрачиваемого на проверку кода, связанного с безопасностью, на 60%, а также увеличение общей производительности разработки на 25 %», — отметил Кевин Купер, главный инженер Optum.

Предыдущая статья
25 минут геймплея Kingdom Come: Deliverance II
Следующая статья
Питер Молиньё представил Masters of Albion – новый «симулятор бога»
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,014ФанатыМне нравится
1,015ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
712ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»