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27 августа, 2024
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Первый трейлер фильма «Соник в кино 3»

Соник в кино 3

Компания Paramount Pictures опубликовала дебютный трейлер фильма «Соник в кино 3» — новой экранизации серии игр Sonic the Hedgehog от компании Sega. Видео опубликовано на канале студии на Youtube.

Режиссером фильма выступил Джефф Фаулер, который поставил две предыдущие части, сценарий разработали Патрик Кейси и Джош Миллер.

В трейлере можно увидеть новых персонажей, в частности ежа Шэдоу — его озвучил Киану Ривз. Соника снова озвучил Бен Шварц, Тейлза — Коллин О’Шонесси, а Джим Керри вернулся в фильме в роли злодея доктора Роботника. Идрис Эльба подарил голос Наклзу.

Сюжет разыгрывается вокруг Соника, Наклза и Тейлза, которые объединяются против нового могущественного противника, Шэдоу, таинственного злодея, обладающего силами, не похожими ни на что из того, с чем они сталкивались раньше.

Премьера фильма «Соник в кино 3» состоится 20 декабря.

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