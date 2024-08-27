Garmin представил smart-часы Fenix 8 с AMOLED-экраном и автономностью до 29 дней

Компания Garmin представила новую линейку smart-часы Fenix 8. В серию вошли две модели – Fenix 8 и Fenix 8 Solar. Часы отличаются изящным дизайном, в котором органично сочетаются форма и функциональность. Они получили много улучшений по сравнению с предшественниками, включая голосовой помощник, поддержку дайвинга (до 40 метров), а также расширенный ассортимент силовых тренировок. Часы поддерживают приложение Garmin Messenger для отправки сообщений.

Вместо обычных дисплеев Memory In Pixel (MIP) в Fenix 8 используется технология AMOLED. Модель доступна в размерах корпуса 43 мм, 47 мм и 51 мм. Fenix 8 Solar — 47 мм или 51 мм. Дисплей защищен прочным сапфировым стеклом, обеспечивающим устойчивость к царапинам и ежедневному износу.

Garmin утверждает, что часы Fenix 8 с размером корпуса 51 мм будут работать до 29 дней, а Fenix 8 Solar – до 48 дней с подзарядкой от Солнца. Новая технология «обеспечивает на 50% больше солнечной энергии», чем прошлые модели.

Часы поддерживают целевые силовые тренировки на основе выбранного вида спорта, Garmin Share и подключение к системам позиционирования QZSS и Beidou. Встроенный динамик и микрофон позволяют управлять часами с помощью голосовых команд, даже в автономном режиме. Обе модели также предлагают встроенный светодиодный фонарик, приложение ЭКГ, подключение по Bluetooth и Wi-Fi и 32 Gb памяти.

Предлагается два базовых цвета — сланцево-серый и нержавеющая сталь. Цены: Garmin Fenix 8 – от $1000 до $1200, Fenix 8 Solar – от $1100 до $1200. Обе модели уже поступили в продажу.