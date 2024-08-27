Sony WF-C510: TWS-наушники с режимом прозрачности за $60

Компания Sony выпустила компактные беспроводные наушники WF-C510, которые пришли на смену модели WF-C500. Они на 20% меньше и на 15% легче. Новый зарядный футляр также меньше и тоньше предыдущего поколения. Наушники сохранили защиту от брызг IPX4, но лишились функции активного подавления шумов.

Sony WF-C510 оснащены 6-мм драйверами и аудиочипом с поддержкой эквалайзера, кодеков AAC и SBC, а также технологии DSEE, которая улучшает качество сжатых звуковых файлов. Есть режим прозрачности Ambient Sound, позволяющий слышать, что происходит вокруг, и функция Voice Focus, благодаря которой пользователь может отчетливо слышать голоса собеседников при одновременной фильтрации шумов.

Наушники поддерживает Bluetooth-подключение к двум устройствам одновременно. Заявленная автономность — до 5 часов с использованием Ambient Sound и до 11 ч без использования этой функции (до 22 часов с кейсом). Пять минут зарядки дают около часа воспроизведения.

Цена Sony WF-C510 составляет $60. Наушники уже доступны для предварительного заказа в белом, желтом, голубом и черном вариантах. Поставки начнутся с 9 сентября.