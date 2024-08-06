Dell Technologies объявила о создании новой группы, специализирующейся на продуктах и услугах на базе искусственного интеллекта

Компания Dell Technologies объявила о готовящейся реорганизации команды продаж и создание новой группы, специализирующейся на продуктах и услугах на базе искусственного интеллекта. Данные меры обусловлены необходимостью адаптации компании к меняющемуся технологическому ландшафту и повышенному интересу инвесторов к серверам компании с поддержкой искусственного интеллекта. Также компания внесет стратегические изменения в подход к продажам своих центров обработки данных.

Также на этой неделе Dell Technologies объявила, что компания «становится более компактной», а руководители подразделений проинформировали тысячи сотрудников о начале работы по «оптимизации уровней управления». Напомним, что в начале 2023 года компания уже сократила 13 тысяч рабочих мест. По состоянию на февраль 2024 года численность сотрудников Dell Technologies по всему миру составляла около 120 тысяч человек, работающих полный рабочий день.

Следует отметить, что весь технологический сектор сейчас сталкивается с новой волной увольнений. По данным layoffs.fyi, в 2023 году около 2000 технологических компаний уволили более 260 тысяч сотрудников. Эта тенденция сохранилась в 2024 году. Например, Intel на днях также объявила о значительном сокращении рабочих мест в рамках мер по сокращению расходов для повышения конкурентоспособности на рынке.