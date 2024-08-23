В рамках выставки Gamescom 2024 студия GSC Game World представила новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
Были показаны несколько катсцен, локаций и геймплейные кадры. В ролике можно увидеть наемника Шрама, известного по S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky.
Согласно отзывам с Gamescom 2024, демоверсия S.T.A.L.K.E.R. 2 работает отлично в техническом плане. В разговоре с изданием IGN разработчики игры сообщили, что уверены в текущей дате выхода — 20 ноября 2024 года.
Релиз шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl состоится на ПК и Xbox Series X/S. Игра станет доступна по подписке Game Pass с первого дня выхода.