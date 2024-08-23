spot_img
23 августа, 2024
ДомойSoftwareИгрыНовый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

В рамках выставки Gamescom 2024 студия GSC Game World представила новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Были показаны несколько катсцен, локаций и геймплейные кадры. В ролике можно увидеть наемника Шрама, известного по S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky.

Согласно отзывам с Gamescom 2024, демоверсия S.T.A.L.K.E.R. 2 работает отлично в техническом плане. В разговоре с изданием IGN разработчики игры сообщили, что уверены в текущей дате выхода — 20 ноября 2024 года.

Релиз шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl состоится на ПК и Xbox Series X/S. Игра станет доступна по подписке Game Pass с первого дня выхода.

Предыдущая статья
Moto G45 — бюджетный смартфон с яркими цветовыми вариантами корпуса
Следующая статья
Получите микрокредит, где бы вы ни находились, с “SİMA İmza”!
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,013ФанатыМне нравится
1,014ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
712ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»