spot_img
23 августа, 2024
ДомойТехнологииСмартфоныMoto G45 - бюджетный смартфон с яркими цветовыми вариантами корпуса

Moto G45 — бюджетный смартфон с яркими цветовыми вариантами корпуса

Moto G45

Компания Motorola представила в Индии недорогой смартфон Moto G45 с поддержкой 5G и тремя яркими цветовыми вариантами корпуса.

Moto G45 оснащен 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Hz. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass 3. За производительность смартфона отвечает процессор Snapdragon 6s Gen 3. Объем оперативной памяти составляет 4 или 8 Gb, а емкость накопителя — 128 Gb, но его можно расширить за счет карт microSD.

В основную камеру входят 50 Мп датчик (f/1.8) и вспомогательный сенсор на 2 Мп для макросъемки. Для селфи установлена камера с разрешением 16 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч, в комплекте идет зарядное устройство TurboPower мощностью 20 Вт.В качестве ОС установлена Android 14, есть поддержка NFC, защита от влаги (IP52), FM-радио, боковой сканер отпечатков пальцев и аудиоразъем 3,5 мм.

Moto G45 будет предложен в синем, красном и зеленом вариантах корпуса с отделкой из экокожи. Цены: 4/128 Gb — $130, 8/128 Gb — $155. Продажи начнутся 28 августа.

Предыдущая статья
Microsoft скоро удалит «Панель управления» из Windows
Следующая статья
Новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,013ФанатыМне нравится
1,014ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
712ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»