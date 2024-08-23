Получите микрокредит, где бы вы ни находились, с “SİMA İmza”!

Новое поколение цифровой подписи SİMA, созданное ООО AzInTelecom, работающим при Министерстве цифрового развития и транспорта, продолжает расширять круг своих партнеров. Следующим учреждением, которое оцифровало свои услуги с “SİMA İmza” стала OOO “Kredaqro”.

Теперь граждане, которым необходимы срочные кредиты, смогут отправить онлайн-заявку для получения кредита через приложение “Kredaqro” и заключить договор с помощью “SİMA İmza”. Для этого сначало нужно зарегистрироваться в мобильном приложении и далее послать заявку для кредита.Заявка будет рассмотрена в течении нескольких минут, если заявка подтвердится тогда клиенту предоставятся нужные документы для онлайн подписи. Подписывая договор в онлайн формате с помощью “SİMA İmza”, клиент может перевести средства на любой дебетовый счет на принадлежащую ему карту. Благодаря этому граждане могут взять кредиты,никуда не выезжая.

Надо отметить , что онлайн заявка в приложении “Kredaqro” относится только на микрокредиты до 500 манатов. Граждане могут брать кредиты через приложение “SİMA İmza” когда угодно, так как система работает в режиме 7/24.

Благодаря цифровой подписи SİMA прекращается зависимость граждан от сервисных центров, снижается нагрузка и затраты поставщиков услуг. Более подробную информацию о цифровой подписи нового поколения SİMA вы можете получить на сайте www.sima.az и обратившись в колл-центр “157”.