Павел Дуров взят под судебный надзор

Суд в Париже предъявил обвинения Павлу Дурову и вынес решение о взятии основателя Telegram под судебный надзор. Наложены ограничения на перемещения – Дурову запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн. евро. Также он должен появляться в полицейском участке два раза в неделю.

Дурову предъявлены обвинения в шести правонарушениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций (по этой статье ему грозит до 10 лет тюрьмы). Сотрудничать со спецслужбами Дуров отказался. Кроме того, было начато расследование в отношении руководства Telegram из-за «отсутствия ответов» на запросы судебных инстанций.

Помимо этого, Ирина Болгар, назвавшая себя матерью троих детей Дурова, потребовала у него 150 тысяч евро в месяц в качестве алиментов и обвинила в насилии над ребенком. В марте 2023 года она подала против Дурова уголовный иск в Швейцарии.

Французские СМИ подтвердили, что в Париже в отношении Дурова также ведется расследование по делу о насилии над одним из его детей. Информацию об этом прокуратура Франции запросила у Швейцарии. Но обвинение Дурова о насилии над ребенком не связано с его задержанием во Франции.

Обновлено: Павел Дуров освобожден из-под стражи под залог, он покинул здание суда в Париже на частном автомобиле в 01:00 по бакинскому времени.