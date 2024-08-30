Motorola представила недорогие смартфоны Moto G55 и G35 с 50 Мп камерами

Каталог смартфонов Motorola пополнили две новые модели G-серии — Moto G55 и G35. Оба аппарата имеют схожие характеристики.

Moto G55 оснащен IPS-экраном диагональю 6,5 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Hz. Защиту дисплея обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 5. В его основе лежит процессор MediaTek Dimensity 7025, доступны 4, 8 или 12 Gb оперативной памяти, а также 128 или 256 Gb постоянной.

В состав основной камеры вошли 50 Мп сенсор с OIS и ультраширокий модуль на 8 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает технологию быстрой 30-ваттной зарядки. Смартфон будет предложен в фиолетовом, зеленом и сером цветах корпуса (первые два — с текстурой под кожу).

Moto G35 оборудован 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Hz. Используется стекло Gorilla Glass 5. Смартфон построен на базе процессора Unisoc T760. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость накопителя — 128 или 256 Gb.

Камеры смартфона такие же как у G55, но главный датчик основной без OIS. Емкость аккумулятора тоже 5000 мАч, поддерживается зарядка мощностью 18 Вт. Аппарат представлен в зеленом, красном и черном цветовых вариантах (текстура под кожу есть только у первого из них).

Оба смартфона работают под управлением Android 14 с фирменной оболочкой Motorola Hello UI. Есть поддержка 5G, слот для карт памяти microSD, 3,5-мм разъем, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и боковой сканер отпечатков пальцев.

Новинки уже поступили в продажу в Европе. Цена Motorola Moto G55 — от €249, G35 – от €199.