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30 августа, 2024
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Nar продолжает поддерживать интеллектуальные игры

Nar

Nar, будучи самым выгодным мобильным оператором и уделяющим особое внимание социальным проектам, уже на протяжении четырех сезонов поддерживает интеллектуально-развлекательные викторины «Кудос», которые вызывают большой интерес и в которых участвуют около 300 команд. В последние два сезона Nar содействует развитию интеллектуальной активности, награждая команды-победители ценными призами.

Важно отметить, что Nar считает приоритетной поддержка различных проектов, направленных на повышение интеллектуального потенциала страны. В рамках этой стратегии поддержка игр «Кудос» помогает молодым людям расширять свои знания и навыки, а также стимулирует их интеллектуальное развитие. Подробную информацию о социальных проектах, реализуемых Nar, можно получить на странице nar.az/layihələr.

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