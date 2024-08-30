Продажи серверов Dell для ИИ-систем выросли на 80%

Компания Dell сообщила о квартальных финансовых результатах, которые превзошли ожидания Уолл-стрит. После опубликованного отчета акции компании выросли более чем на 3% в ходе расширенных торгов.

Dell продолжает оставаться крупным игроком как на рынке серверных систем, так и в сегменте ПК. Совокупная выручка компании выросла на 9% до $25,06 млрд., а в серверном сегменте она увеличилась сразу на 82% до $3,2 млрд. Такой показатель обеспечил доход от реализации серверов для систем искусственного интеллекта. Чистая прибыль компании выросла на 85 % до $841 млн. В текущем квартале Dell рассчитывает выручить от $24 млрд. до $25 млрд, что примерно соответствует ожиданиям рынка.

Инфраструктурное подразделение, которое занимается поставками серверного оборудования, увеличило свою выручку на 38% до $11,65 млрд. и превзошло ожидания рынка. Серверное оборудование и телекоммуникационные решения принесли Dell в прошлом квартале $7,76 млрд, выручка на этом направлении выросла в годовом сравнении на 80%.

В серверном сегменте в целом Dell получает чуть менее половины одной трети своей выручки. Но к системам для ИИ по итогам квартала относились лишь $3,2 млрд. выручки. Компания уже располагает заказами на ИИ-серверы на общую сумму $3,8 млрд.

Клиентское направление бизнеса принесло компании $12,41 млрд. выручки по итогам прошлого квартала, это на 4% меньше прошлогоднего результата. В корпоративном сегменте стабильность по сравнению с прошлым годом — реализация ПК принесла Dell $10,55 млрд., но в потребительском — выручка сократилась сразу на 22% до $1,86 млрд.