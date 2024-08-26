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27 августа, 2024
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Meta готовит более дешевую версию VR-гарнитуры Quest 3

Meta Quest 3S

Журналист Bloomberg Марк Гурман в своей рассылке Power On, сообщает, что компания Meta Platforms готовит к выпуску более дешевую версию VR-гарнитуры Quest 3 под названием Quest 3S.

Цена на Quest 3 начинается от 499 долларов, ожидается, что стоимость новой версии будет в диапазоне 300-400 долларов.

Гурман полагает, что снижение цены будет достигнуто путем отказа от комплектных контроллеров или они будут отличаться от тех, что поставляются со стандартной гарнитурой Quest 3.

25-26 сентября Meta собирается провести конференцию Connect .Большая часть презентации будет посвящена функциям искусственного интеллекта, но ожидается, что на ней также представят новые гарнитуру смешанной реальности и новые умные очки, в стиле Google Glass под названием Orion.

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