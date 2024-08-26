Apple ожидает, что в новом поколении самым продаваемым станет iPhone 16 Pro Max

Компания Apple ожидает продать больше iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, чем стандартных моделей iPhone 16 и 16 Plus. Об этом пишет ресурс 9to5Mac, основываясь на данных о заказах компании на поставку компонентов для смартфонов. Согласно этим заказам, две трети продаж iPhone 16 должны будут приходиться на две старшие модели.

Перископический объектив, который был эксклюзивной особенностью iPhone 15 Pro Max, теперь будет использоваться как в iPhone 16 Pro Max, так и в младшей модели iPhone 16 Pro. Обычно Apple разделяет заказы на компоненты между несколькими поставщиками, чтобы снизить риски срыва и иметь лучшую позицию для переговоров по поводу цены. Но на начальном этапе LG Innotech будет эксклюзивным поставщиком модуля перископического объектива, который компания называет Folded Zoom. Утверждается, что Apple оформила заказ на такое количество модулей Folded Zoom, чтобы удовлетворить 70% предполагаемого общего спроса на новую линейку iPhone. Поэтому подсчитать долю iPhone 16 Pro в общих поставках оказалось несложно.

Предположительно, Apple произведет в общей сложности 90,1 млн. iPhone 16:

iPhone 16 Pro Max — 33,2 млн. единиц;

iPhone 16 Pro — 26,5 млн. единиц;

iPhone 16 — 24,5 млн. единиц;

iPhone 16 Plus — 5,8 млн. единиц.

В последние несколько лет на старте продаж лидируют именно модели iPhone Pro, чего не было ранее, поэтому Apple стала активно продвигать эти модели.