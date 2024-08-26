Lenovo представляет новые мониторы Lenovo Legion и аксессуары для игровой консоли Lenovo Legion Go

Док-станция Lenovo Legion Go USB-C

Док-станция Lenovo Legion Go USB-C для игровой консоли Lenovo Legion Go оснащена портом USB-C Power (до 100 Вт), портом 1G RJ45, полнофункциональным портом Type-C, двумя портами USB-A 3.0 и портом HDMI 2.0 с поддержкой до 4K при 60 Гц. В комплекте идет 230-миллиметровый кабель Type-C для подключения к консоли.

Зарядное устройство Lenovo Legion Go

Зарядное устройство Lenovo Legion Go позволит продлить игровые сессии на консоли Legion Go даже если ее съемные контроллеры TrueStrike разрядились. Подсоединив левый и правый контроллеры к заряжающей базе, пользователи получают полноценный геймпад с возможностью пополнения аккумуляторов обоих манипуляторов от Type-C кабеля.

Чехол для Lenovo Legion Go

Чехол Lenovo Legion Go Carry Case с двумя молниями оснащен панелью для защиты экрана игровой консоли, а также внутренним карманом на молнии для хранения различных аксессуаров: запасного USB-кабеля, USB-накопителя, портативной клавиатуры, наушников и др. Адаптер питания для Lenovo Legion Go и контроллер режима FPS помещаются в чехол в специально выделенные углубления, располагающиеся под местом для основного устройства.

Джойстик Lenovo Legion Go и накладки на стики

Новый джойстик Lenovo Legion Go и накладки на стики делают управление движениями во время гонок или FPS-игр еще более удобным. Текстурированное покрытие и повышенная чувствительность сенсоров стиков обеспечивают комфорт и точность движений во время захватывающей игры.

Мультидевайсная мини-клавиатура Lenovo с поддержкой Bluetooth

Новая сверхлегкая мини-клавиатура Lenovo с поддержкой Bluetooth является идеальным дополнением к Lenovo Legion Go. Весом 180 г, толщиной всего 5,6 мм она предлагаем полнофункциональную QWERTY клавиатуру с 75-процентной раскладкой. Она легко переключается между несколькими устройствами и поддерживает ОС Microsoft Windows, Android и iPadOS.

Мониторы Lenovo Legion R27qc-30 и Lenovo Legion R32qc-30

Новые мониторы 27” Lenovo Legion R27qc-30 и 31,5” Lenovo Legion R32qc-30 отлично подходят и для работы, и для просмотра фильмов, и для игровых сессий. Оба монитора оснащены изогнутыми дисплеями c радиусом кривизны 1500R, частотой обновления до 180 Гц и временем отклика 0,5 мс (MPRT). R27qc-30 поддерживает 120% sRGB и 90% DCI-P3, а R32qc-30 — 112% sRGB. Оба монитора имеют по два порта HDMI 2.1, порт DP1.4, аудиовыход, а также оснащены парой динамиков мощностью 3 Вт.

Обладатели устройств Lenovo Legion получают доступ к расширенной программе сервисного обслуживания Legion Ultimate Support, которая включает техническую поддержку от профессиональных инженеров Lenovo в чате, по электронной почте и телефону в любое время 24/7/365.

Информация о стоимости и наличии представленных новинок в нашем регионе появится позже.