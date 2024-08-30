Лучшие мониторы для удаленной работы могут стать отличной инвестицией для тех, у кого есть домашний офис или студия, независимо от сферы вашей деятельности. Они могут улучшить ваш повседневный рабочий процесс и даже ваше здоровье, поскольку лишат вас необходимости горбиться над небольшим экраном ноутбука. Но какой из них купить? Это зависит от вашего типа работы, вашей рабочей нагрузки и вашего бюджета. Вот почему мы выбрали несколько моделей для конкретных пользователей, протестировав мониторы на общую производительность и эргономику, а также на цветовой охват и точность, так необходимые для творческой работы, а также для игр и развлечений.

1. Dell P3222QE USB-C Hub

Великолепный внешний вид, цветопередача и возможности подключения делают этот монитор нашим фаворитом

Характеристики:

Диагональ экрана: 32”.

Соотношение сторон: 16:9.

Разрешение: 4K.

Порты: HDMI, DisplayPort, 4х USB 3.2 Gen 1, RJ45.

Плюсы:

фантастическая точность цветопередачи,

великолепный внешний вид.

Минусы:

отсутствие HDR,

плохой охват цветовой палитры Adobe RGB.

Необходимо иметь много возможностей для подключения периферийных устройств в домашнем офисе? Этот впечатляющий монитор Dell может предоставить вам все необходимые порты. Он оснащен портами USB, включая 65 W USB Type-C Power Delivery, чтобы вы могли использовать дисплей своего ноутбука во время зарядки, и даже имеет сетевой разъем RJ45. Помимо этих преимуществ, он также обладает достойным качеством изображения. Его 32” дисплей с разрешением 4K обеспечивает 99% охват цветового пространства sRGB (хотя он не так хорош в Adobe RGB), а технология IPS означает, что вы получите точные цвета независимо от угла обзора.

2. Philips 27E1N1300AE

Лучший бюджетный монитор для работы из дома

Характеристики:

Диагональ экрана: 27”.

Соотношение сторон: 16:9.

Разрешение: 1920х1080 пикселей.

Порты: HDMI 1.4, USB Type-C.

Плюсы:

четкое изображение,

плавное движение,

подключение по USB Type-C.

Минусы:

разрешение Full HD,

не очень высокая контрастность.

Philips 27E1N1300AE — фантастический универсальный монитор, который обеспечивает хорошие результаты практически во всех областях. IPS-дисплей позволяет просматривать изображение практически с любого угла, если у вас мало места в домашнем офисе. Дисплей также обеспечивает четкое изображение при просмотре практически любого контента, а время отклика в 1 мс (MPRT) устраняет любые раздражающие задержки. Конечно, это не сравнится с высококлассными OLED-мониторами по контрастности, но изобильная яркость дает прекрасную ровную картинку, приятную для глаз. Наличие порта USB Type-C также подразумевает подачу питания для зарядки подключенных устройств, что является преимуществом в случае, если у вас нет бюджета или места для внешней dock-станции, чтобы подключить все ваши периферийные устройства к ноутбуку с дефицитом портов.

3. Dell UltraSharp U3223QZ

Фантастическая точность цветопередачи и отличная web-камера для тех, кто часто принимает участие в видеоконференциях

Характеристики:

Диагональ экрана: 31,5”.

Соотношение сторон: 16:9.

Разрешение: 4K.

Порты: HDMI, DisplayPort, 2х USB Type-C.

Плюсы:

точные цветовые режимы и превосходное качество изображения,

отличная web-камера с поддержкой Windows Hello,

насыщенный функционал.

Минусы:

слишком дорогой, если вам не нужны web-камера и разрешение 4K.

Dell UltraSharp U3223QZ удовлетворяет жизненно важную потребность профессионалов, работающих на дому за счет надежной web-камеры высокого разрешения для деловых звонков и совещаний. Это не первый монитор Dell со встроенной камерой, но он, безусловно, лучший, поэтому и стоит дороже аналогичных моделей. Web-камера поддерживает разрешение Full HD и функцию отслеживания лица, что позволяет широкоугольному объективу точно фокусироваться на вас. Также есть защитная шторка для вашего спокойствия. Цветовой охват и качество изображения находятся на достойном уровне при использовании этого монитора в качестве устройства для домашней работы в большинстве творческих рабочих процессов, хотя частота обновления 60 Hz и максимальная яркость HDR в 400 кд/м2 исключают его из списка желаемых покупок некоторых профессионалов в области разработки игр и работы с видео.

4. ASUS ProArt OLED PA32DC

Отличный монитор в условиях домашнего офиса для креативных пользователей

Характеристики:

Диагональ экрана: 31,5”.

Соотношение сторон: 16:9.

Разрешение: 4K.

Порты: 3х HDMI, DisplayPort, USB Type-C, 4x USB-A 3.2, аудиовыход и аудиовход.

Плюсы:

большой выбор цветовых профилей,

четкая и яркая OLED-панель,

фантастическая точность цветопередачи.

Минусы:

очень тяжелый,

огромные рамки,

дорогой.

При том, что ASUS ProArt PA32DC большой, неуклюжий и старомодный монитор, это один из самых ярких, четких и профессиональных 4K-мониторов на рынке, независимо от того, работаете ли вы с видео, фотографией, графическим дизайном или анимацией. Конечно, частота обновления составляет всего 60 Hz, и он стоит больше, чем месячная зарплата большинства пользователей, но со всеми предустановленными профилями, встроенным колориметром и OLED-панелью, он вполне может того стоить. Монитор проверен компанией Calman на соответствие критериям для редактирования и просмотра видео после производства, с солидным показателем точности цветопередачи Delta E -2. Вдобавок ко всему, он должен соответствовать всем вашим требованиям в вопросах подключения за счет порта USB Type-C, обеспечивающего мощность 96 W, чего достаточно для зарядки ноутбука. Кроме того, три порта HDMI и четыре разъема USB-A могут превратить его в самый дорогой USB-концентратор, который когда-либо был у вас дома. Поддержка последовательного подключения DisplayPort — это вишенка на торте. Несмотря на головокружительную цену, на данный момент сложно представить лучший 4K-монитор для амбициозных творческих профессионалов.

5. Philips Evnia 34M2C8600

Лучший ультраширокий монитор для работы и игр дома

Характеристики:

Диагональ экрана: 34”.

Соотношение сторон: 21:9.

Разрешение: 3440×1440 пикселей.

Порты: 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB Type-C, USB-B 3.2 восходящий, 4x USB-A нисходящий.

Плюсы:

великолепная изогнутая OLED-панель,

минимальное растяжение или искажение,

впечатляющая цветовая гамма,

изысканный дизайн.

Минусы:

цена профессионального уровня,

отсутствие регулировки цветовой температуры.

Philips Evnia 34M2C8600 — это премиум-класс! Ультраширокий геймерский монитор с фантастическим цветовым охватом и великолепной отзывчивостью благодаря OLED-панели. Благодаря относительно мягкому радиусу кривизны 1800R уровень искажения внешнего края становится незначительным для творческих задач, таких как редактирование видео/фото или графический дизайн, сохраняя при этом захватывающее и обволакивающее ощущение при просмотре фильмов или в играх. Такое сочетание делает его идеальным дисплеем для творческого человека и любителя игр, который хочет убить двух зайцев одним выстрелом и максимально использовать пространство на своем рабочем столе. Это не самый дешевый монитор, который вы найдете, но, честно говоря, вам будет трудно найти лучший за меньшую цену.

6. AOC AGON AG275QZ

Быстрый монитор для игр после работы

Характеристики:

Диагональ экрана: 27”.

Соотношение сторон: 16:9.

Разрешение: 2560х1440 пикселей.

Порты: 2х HDMI, 2х DisplayPort, USB Type-C, 4x USB, HDCP.

Плюсы:

очень плавное движение,

отличный цветовой охват,

простая настройка.

Минусы:

нет поддержки 4K,

HDR мог бы быть немного ярче.

AOC AGON AG275QZ нельзя отнести к дешевым моделям, но цена этого монитора вполне оправдана, если принять во внимание сверхбыстрое время отклика матрицы, превосходный цветовой диапазон, великолепную контрастность, сверхбыструю частоту обновления 270 Hz и набор необходимых портов. Этот монитор предназначен для игр, но это значит, что он отлично работает и с творческими приложениями. Он идеально подходит для тех, кто хочет играть ночью и работать над творческими проектами днем, или наоборот.

7. Apple Studio Display

Лучший монитор для работы из дома с устройствами Apple

Характеристики:

Диагональ экрана: 27”.

Разрешение: 5120×2880 пикселей.

Цветовой охват: 100% sRGB.

Частота обновления: 60 Hz.

Технология панели: IPS.

Порты: 4х USB Type-C.

Плюсы:

конкурентоспособная цена за высококачественный 5K-экран,

встроенные референсные режимы для мультимедиа,

опция стекла с антибликовой нанотекстурой.

Минусы:

неудовлетворительная web-камера,

нет регулировки по высоте.

Если вы поклонник Apple и используете много других устройств этой компании, то вы, вероятно, уже выбрали лучший монитор для работы из дома. Apple Studio Display предлагает разрешение 5K и встроенную web-камеру для проведения онлайн-встреч. Конечно, есть минусы, в числе которых невысокая частота обновления 60 Hz, отсутствие поддержки HDR и необходимость приобретать подставку отдельно, но этот монитор идеально сочетается с Mac mini или MacBook Pro, а экран со столь высоким разрешением обеспечивает отличную четкость, цветовую насыщенность и яркость.

8. ASUS ZenScreen Go MB16AWP

Монитор для работы не только дома

Характеристики:

Диагональ экрана: 15,6”.

Соотношение сторон: 16:9.

Разрешение: 1920×1080 пикселей.

Порты: Wi-Fi, Mini-HDMI, 2x USB Type-C, аудиоразъем.

Плюсы:

хорошие возможности подключения и аккумулятор в комплекте,

четкое изображение,

удобный для путешествий.

Минусы:

немного толстый,

не такой яркий.

Даже если вы работаете из дома, вам может понадобиться переместиться в другую комнату или поехать за город на несколько дней. И такой портативный монитор может сделать работу вне домашнего офиса более приятной, расширяя экран вашего ноутбука, не занимая при этом много места. ASUS — лидер на рынке портативных мониторов, и модель ZenScreen Go MB16AWP показывает, насколько серьезно производитель относится к этому формату. Вы будете впечатлены встроенным аккумулятором и динамиками, разнообразием полезных портов и качеством изображения этого 15,6” дисплея. Недостатком является то, что он значительно дороже, чем обычные портативные экраны той же диагонали, поэтому задумайтесь, насколько сильно вам нужны модуль Wi-Fi и возможность автономной работы, чтобы остановить свой выбор на этой модели.

Зачем использовать отдельный монитор для работы из дома?

Многие люди считают возможным работать дома только с ноутбуком, но у экранов ноутбуков есть два основных недостатка. Один из них — небольшой размер, что отлично удовлетворяет требованиям мобильности, но не очень удобен для вашей основной работы, особенно если вы работаете в нескольких разных программах или окнах одновременно. Вторая проблема — их конструкция. Если вы поставите ноутбук на стол, то экран почти наверняка будет ниже вашей естественной линии взгляда, что означает, что вам придется смотреть на него сверху вниз. Проведение нескольких часов в таком положении в течение дней, месяцев и лет может плохо сказаться на вашей осанке. Использование подставки для ноутбука также не всегда является идеальным решением, поскольку это часто означает, что ваша клавиатура будет расположена слишком высоко для комфортной печати. Внешний монитор, расположенный на уровне ваших глаз, помогает избежать этих проблем.