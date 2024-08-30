INMerge Innovation Summit: Центр безграничных инноваций

Отметьте в своих календарях захватывающее событие — INMerge Innovation Summit, организованный PASHA Holding, в очередной раз пройдет в столице Азербайджана, городе Баку, 10 и 11 октября 2024 года.

Ежегодный саммит направлен на развитие инновационной экосистемы региона, содействие сотрудничеству между стартапами и инвесторами, а также предоставление платформы для обмена идеями и опытом между всеми заинтересованными сторонами. Саммит объединяет новаторов, инвесторов и влиятельных лидеров отрасли из таких секторов, как финтех, телекоммуникации, электронная коммерция и других. INMerge также является стратегическим центром нетворкинга, который позволяет участникам заключать ключевые партнерства, развивать сотрудничество и формировать международные связи с лидерами и новаторами региона.

В этом году на INMerge Innovation Summit выступит Стив Чен, сооснователь YouTube. Также среди подтвержденных спикеров Вернер Вогельс, вице-президент и технический директор Amazon, и Владимир Правдивый, бывший генеральный директор Avito. К ним присоединятся Линда Хилл, основательница «Paradox Strategies» и «InnovationForce», профессор Гарвардской школы бизнеса, а также Илья Стребулаев, профессор Стэнфордского университета.

Кроме того, саммит представляет уникальную возможность для стартапов продемонстрировать свои идеи, наладить стратегическое сотрудничество и открыть для себя потенциальные грантовые возможности. Конкурс с призовым фондом в 25,000 USD станет важной частью мероприятия, а PASHA Holding готов удвоить инвестиции, полученные стартапами в рамках INMerge, на сумму до 50,000 USD. Участники также смогут принять участие в специально организованных мастер-классах, которые раскроют новейшие тренды и технологические достижения, предоставляя глубокие образовательные возможности.

Важно отметить, что INMerge Innovation Summit организован PASHA Holding — ведущей инвестиционной компанией Азербайджана с диверсифицированным портфелем, охватывающим различные секторы. PASHA Holding берет на себя ответственность за развитие культуры инноваций в стране.

Для получения дополнительной информации и покупки билетов, пожалуйста, посетите www.inmerge.az.