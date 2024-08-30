OpenAI намерен привлечь более $1 млрд. инвестиций при оценке свыше $100 млрд

Компания OpenAI собирается провести новый раунд финансирования, который позволит ей получить оценку свыше $100 млрд. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документы, которые попали в распоряжение редакции. Из документов следует, что в последние недели акционеры OpenAI вели переговоры о продаже своих акций по стоимости, которая позволила бы оценить стартап в $103 млрд. Новые инвесторы, скорее всего, оценят OpenAI примерно по такой цене или выше.

По имеющеюся информации, раунд финансирования возглавит венчурный фонд Thrive Capital — около $1 млрд. Также участвовать в раунде намерен Microsoft, информации о потенциальном размере инвестиций со стороны технологического гиганта нет. О других компаниях, готовых предоставить финансирование, не сообщается.

Новый раунд финансирования станет для OpenAI крупнейшим привлечением средств с тех пор, как в январе 2023 года Microsoft инвестировал в стартап около $10 млрд. Тот факт, что Microsoft продолжит инвестировать в OpenAI, говорит о том, что их отношения важны для обеих сторон, даже несмотря на растущую между ними конкуренцию и формирование новых партнерств с другими компаниями, отмечает WSJ. Если же говорить о Thrive Capital, то с прошлого года фонд вложил в капитал OpenAI несколько сотен миллионов долларов. Прошлый раунд финансирования OpenAI провел в конце 2023 года: тогда стартап был оценен в $86 млрд.

Конкуренция в сфере искусственного интеллекта довольно быстро растет. Разработанный OpenAI чат-бот ChatGPT остается лидером рынка. При этом собственный ИИ-продукт предлагает Google, кроме того, совместно с Amazon компания вложила $6 млрд. в Anthropic — стартап, основанный экс-сотрудниками OpenAI. Meta разработала собственную ИИ-модель, которую она интегрирует в свои приложения.

Для того чтобы сохранить лидерство, OpenAI придется потратить миллиарды долларов на передовые исследования и разработку новых продуктов. Создание мощной языковой модели GPT-4 потребовало затрат в размере $100 млн. Уже сейчас ведется работа над новой моделью и она наверняка окажется дороже в разработке.

Привлечение колоссальных инвестиций имеет большое значение для цели основателя OpenAI Сэма Альтмана по созданию искусственного интеллекта, способного превзойти людей в большинстве экономически целесообразных задач. Пока что сфера ИИ — это спекулятивный бизнес, который не приносит столько дохода, сколько инвесторы и технологические компании вкладывают в него, считает WSJ. По мнению некоторых аналитиков, OpenAI нужно пересмотреть подход к реализации своих продуктов, иначе интерес и готовность инвесторов вкладывать ресурсы в проект значительно снизятся.