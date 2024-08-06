Lenovo ThinBook Plus Gen 5 Hybrid оснащен сразу двумя процессорами и двумя ОС

Компания Lenovo представила необычный ноутбук под названием ThinkBook Plus Gen5 Hybrid. Впервые устройство анонсировали на выставке CES 2024 в начале года, теперь оно выходит на рынок. Гибридный ноутбук оснащено сразу двумя процессорами: Intel Core Ultra 7 155H и Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, которые используются для работы с Windows и Android соответственно.

В режиме планшета ThinkBook Plus Gen5 Hybrid работает под управлением операционной системы Android 13. Предлагается 12 Gb оперативной памяти LPDDR5X и 256 Gb постоянной памяти UFS 3.1. Устройство оснащено 14-дюймовым сенсорным OLED-экраном с разрешением 2.8K. Есть поддержка Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, четыре динамика мощностью по 1 Вт каждый и две камеры: 13 Мп со шторкой и 5 Мп. Питание планшет получает от аккумулятора на 38 Втч. Габариты составляют 313,5 × 224 × 6,6 мм, вес — 785 гр.

При подключении к ThinkBook Plus Gen5 Hybrid специальной клавиатуры, устройство переходит в режим ноутбука под управлением Windows 11. Клавиатура представляет собой док-станцию с процессором Intel и всеми необходимыми компонентами. Объем оперативной памяти LPDDR5x-7467 составляет 32 Gb, емкость твердотельного NVMe-накопителя PCIe 4.0 M.2 2280 — 1 Tb. Автономность обеспечивает аккумулятор на 75 Вт·ч (зарядное устройство на 100 Вт).

Клавиатурный блок также имеет поддержку Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, два динамика Harman/Kardon мощностью по 2 Вт каждый, два порта USB-C (Thunderbolt 4) и комбинированный 3,5-аудиовыход. Габариты составляют 313,5 × 234,5 × 9,4 мм, а вес — 970 гр.

Взаимная интеграция двух операционных систем не поддерживается, пользователям необходимо авторизоваться в каждой из них по-отдельности. Но имеются выделенные 10 Gb постоянной памяти, которые могут использоваться двумя устройствами, например, для хранения фотографий.

Lenovo ThinBook Plus Gen 5 Hybrid уже поступил в продажу в Китае по ориентировочной цене $2200.