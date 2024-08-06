Американские IT-гиганты потеряли около $1 трлн. капитализации

Семь крупнейших американских IT-компаний в общей сложности потеряли около $1 трлн. рыночной стоимости в начале торгов в понедельник, сообщает издание CNBC. Это худший день с момента «Черного понедельника» 1987 года, когда произошло самое большое падение Промышленного индекса Доу Джонса за всю его историю.

Nvidia потеряла более $300 млрд. своей рыночной стоимости, затем быстро восстановила около половины потерь. Акции компании упали примерно на 6% после открытия торгов. Рыночная стоимость компаний Apple и Amazon на открытии торгов резко пошла вниз – на $224 млрд. и на $109 млрд. соответственно. Совокупные потери самых дорогих технологических компаний: Nvidia, Meta, Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet и Tesla — составили около $995 млрд. в первые минуты торгов. По мере продвижения торгов акции компаний немного восстановились.

Индекс Nasdaq упал в первые минуты после открытия биржи на 5,8%, а индекс S&P 500, объединяющий крупнейшие компании, — на 3,9%. Крупнейший мировой банк JPMorgan оценивает вероятность рецессии американской экономики в 50%. До начала торгов в США котировки акций сильно упали в Токио, на Тайване и в Стамбуле.

Криптовалюты также просели, с воскресенья биткоин подешевел на 18% — с $60 000 до $49 000, на данное время цена — $54 000. В красной зоне находится весь рынок альткоинов.

Эксперты считают, что одним из основных поводов для такого поведения фондовых рынков всего мира стали изменившиеся прогнозы по уровню безработицы в США. Ожидается, что рост составит 4,3%, что отразится на американской экономике. Распродажу акций подстегнули опасения рецессии в США, решение фонда Уоррена Баффета о продаже половины своей доли в Apple и обрушение фондового рынка Японии.

Кроме того, опасность для рынков также представляют завышенные ожидания от технологий искусственного интеллекта. Согласно недавнему анализу Goldman Sachs, компании тратят слишком много денег на ИИ-технологии, пользы от которых на данный момент немного. Компания Nvidia, являющаяся доминирующим игроком на рынке поставок ИИ-оборудования, находится в «пузыре», а ажиотаж вокруг ИИ «переоценен», заявляет Elliott Management, один из крупнейших хедж-фондов в мире.