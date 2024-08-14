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15 августа, 2024
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Google прекратил выпуск смартфонов Pixel 7, Pixel 7 Pro и Pixel Fold

Google Pixel 7

Вчера компания Google провела большую презентацию, на которой представила много новых продуктов. После анонса серии Pixel 9 и складного Pixel 9 Pro Fold, компания удалила смартфоны Pixel 7, Pixel 7 Pro и оригинальный Pixel Fold из раздела телефонов на своем официальном сайте.

Но Pixel 7a по-прежнему указан вместе с остальными смартфонами на сайте, включая серию Pixel 8, Pixel 8a. Pixel 7a по-прежнему продается за $499, как и Pixel 8a. Pixel 8 и 8 Pro также доступны по цене $699 и $999 соответственно.

Ссылка, ведущая на страницу Pixel Fold, теперь перенаправляет на страницу Pixel 9 Pro Fold. Это вполне логично, поскольку новый складной смартфон предлагает радикальные обновления по сравнению с первым поколением: увеличенный дисплей, тонкие рамки, новый процессор Tensor G4, новую тройную основную камеру и защиту от пыли и воды IPX8.

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