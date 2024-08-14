Быстрая доставка от BRAVO с WOLT! Доставка до вашей двери!

Отличная новость для жителей Баку: Wolt и супермаркет Bravo объединились, чтобы доставлять ваши ежедневные покупки прямо к вам домой! Благодаря этому партнерству, передовая служба доставки Wolt теперь обеспечивает быструю и надежную доставку продуктов из супермаркета Bravo.

С помощью Wolt вы теперь можете получить доступ к более чем 8400 продуктам из супермаркета Bravo по всему Баку. Все магазины Bravo включены в подписку Wolt+, которая стоит всего 5,49 AZN в месяц и предусматривает бесплатную доставку в пределах 6 км.

Сервис работает для вас с 8:00 до 22:45, семь дней в неделю.

Это сотрудничество между Wolt и супермаркетом Bravo сочетает в себе экспертные знания Wolt в области доставки с обширным ассортиментом продуктов Bravo, предлагая вам быстрый и удобный процесс покупок, подчеркивая приверженность обеих компаний инновациям и удовлетворению потребностей клиентов.