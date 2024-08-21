Геймплейный трейлер VR-игры Batman: Arkham Shadow

Разработчики Batman: Arkham Shadow на Gamescom 2024 показали геймплейный трейлер VR-игры. Проектом занимается студия Camouflaj, известная по супергеройскому VR-экшену — Iron Man VR.
События игры разворачиваются спустя два года после Arkham Origins. По сюжету преступник Крысиный король и его последователи похищают Джима Гордона, Харви Дента и других известных представителей власти Готэма для казни. Бэтмен отправляется спасать их. Среди злодеев помимо Крысиного короля в VR-экшене появятся Харли Квинн и Пугало.
Batman: Arkham Shadow разрабатывается эксклюзивно для VR-гарнитуры Meta Quest 3. Выйдет VR-игра в октябре 2024 года.