Геймплейный трейлер VR-игры Batman: Arkham Shadow

Разработчики Batman: Arkham Shadow на Gamescom 2024 показали геймплейный трейлер VR-игры. Проектом занимается студия Camouflaj, известная по супергеройскому VR-экшену — Iron Man VR.

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События игры разворачиваются спустя два года после Arkham Origins. По сюжету преступник Крысиный король и его последователи похищают Джима Гордона, Харви Дента и других известных представителей власти Готэма для казни. Бэтмен отправляется спасать их. Среди злодеев помимо Крысиного короля в VR-экшене появятся Харли Квинн и Пугало.

Batman: Arkham Shadow разрабатывается эксклюзивно для VR-гарнитуры Meta Quest 3. Выйдет VR-игра в октябре 2024 года.