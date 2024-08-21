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21 августа, 2024
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Huawei готовит смартфон с экраном, который складывается втрое

Huawei

Генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю (Richard Yu) был замечен в руках с новым устройством, который пока еще официально не представлен публике. Речь идет о смартфоне Huawei, экран которого складывается втрое. Фотографии с ним опубликовало издание Gizmochina. Это устройство может стать первым в своем роде, открывая новую эру в дизайне мобильных гаджетов.

Судя по снимкам, толщина устройства сопоставима с текущими складными смартфонами. Как это и понятно, благодаря двум шарнирам его можно сложить дважды. Это инженерное решение позволяет увеличить диагональ развернутого экрана до 10 дюймов, что значительно превышает размеры дисплеев большинства существующих складных смартфонов (7,6-8 дюймов). Таким образом, аппарат можно будет использовать еще и вместо планшета. О других характеристиках новинки информации пока нет.

Такая инновационная конструкция может иметь и свои недостатки. Среди них — наличие двух складок на экране из-за использования двух шарниров, а также более высокая стоимость производства из-за увеличенного размера дисплея и дополнительных механических элементов.

По информации от известного инсайдера Digital Chat Station, устройство может быть представлено уже в сентябре.

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