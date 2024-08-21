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21 августа, 2024
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Qualcomm представил мобильную платформу Snapdragon 7s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

Компания Qualcomm представила однокристальную систему Snapdragon 7s Gen 3. Буква s в названии возле цифры означает упрощенную версию платформы. Процессор, изготовленный по технологии 4 нм, поддерживает локальный запуск моделей генеративного искусственного интеллекта.

Относительно предыдущего поколения Snapdragon 7s Gen 2 имеется неплохой прирост — на 20% лучше производительность CPU, на 40% GPU, на 30% лучшую производительность ИИ и на 12% меньшее энергопотребление.

Snapdragon 7s Gen 3 имеет одно ядро Kryo Prime с частотой до 2,5 GHz, три ядра Performance с частотой до 2,4 GHz и четыре ядра Efficiency с частотой до 1,8 GHz. За графику отвечает подсистема Adreno, модель которой Qualcomm не уточнил, но упомянул о поддержке OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.3 и OpenCL 2.0 FP. Поддерживается память LPDDR5 и стандарт USB 3.1.

Процессор поддерживает до трех камер, максимальное разрешение которых составляет 200 Мп, возможна запись видео в разрешении 4K с частотой 30 к/секунду и 1080p с 120 к/секунду, 144 Hz экраны Full HD+, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4. На устройствах можно локально запускать большие языковые модели Baichuan-7B и Llama 2 (с 1 млрд. параметров).

Ожидается, что в сентябре первое устройство на Snapdragon 7s Gen 3 представит компания Xiaomi.

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