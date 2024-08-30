Fujitsu представила новые ноутбуки, десктопы, планшеты и рабочие станции

Раньше ноутбуки Fujitsu пользовались большой популярностью, но в последнее время компания редко выпускает новые модели. Неожиданно, на этой неделе Fujitsu анонсировала сразу 16 новых устройств: девять моделей ноутбуков серии LifeBook на базе Windows 11 с поддержкой ИИ-функций Microsoft Copilot, три стационарных ПК серии Esprimo, два планшета Stylistic и две рабочие станции Celsius.

Семейство ноутбуков LifeBook U9414/R получило процессоры Intel Core Ultra 100-й серии с модулем NPU для решения задач с помощью ИИ-вычислений. Цена устройств, в зависимости от модификации, составит от $2370.

Новые модели настольных ПК серии Esprimo и рабочих станций Celsius построены на базе процессоров Intel Core 14-го поколения, которые предлагают до восьми производительных P-ядер и до 12 энергоэффективных E-ядер. Системы оснащены оперативной памятью DDR5-5600 и в качестве опции предлагают профессиональные видеокарты Nvidia RTX 2000 или RTX 4000 Ada. Цена десктопов начинается с $2150, а рабочих станций — с $2520.

Новые планшеты семейства Stylistic оборудованы 13,3-дюймовыми экранами с разрешением Full HD и процессорами Intel Core 12-го поколения. Цена — от $2060.

Ноутбуки LifeBook поступят в продажу в конце сентября, а десктопы, рабочие станции и планшеты — в октябре.