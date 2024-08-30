spot_img
30 августа, 2024
ДомойAI / MLМногие компании не понимают, что из себя представляют инвестиции в ИИ

Многие компании не понимают, что из себя представляют инвестиции в ИИ

ИИ

Несмотря на медленный прогресс и множество неудач, многие компании тратят миллиарды долларов на развитие искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения. Согласно аналитике, порядка 80% проектов заканчиваются провалом.

Американская некоммерческая исследовательская организация RAND решила выявить причины такого высокого уровня провалов. Был проведен опрос среди 65 экспертов в области обработки данных и инженеров, имеющих не менее пяти лет опыта в создании моделей ИИ и ML в промышленности и науке.

В ходе опроса были выявлены ключевые факторы, которые способствуют неудачам проектов в области искусственного интеллекта. Наиболее распространенной причиной оказалось отсутствие четкого понимания со стороны заинтересованных сторон, какую именно проблему следует решать с помощью ИИ и каких результатов можно добиться с помощью технологий. Некоторые руководители полагают, что применение генеративного искусственного интеллекта сможет чудесным образом изменить компанию к лучшему. При этом они не осознают, как именно можно интегрировать технологию в свой бизнес, какие ресурсы потребуется для ее внедрения и сколько времени займет этот процесс.

Немаловажной причиной является нехватка у организаций качественных данных, необходимых для эффективного обучения рабочей модели. «80% работы с искусственным интеллектом — это рутинная задача по обработке данных. Необходимо иметь компетентных специалистов для этой работы, иначе ошибки могут негативно повлиять на работу алгоритмов», — отметил один из экспертов RAND.

Кроме того, существует проблема с тем, что специалисты по данным и инженеры часто сосредотачиваются на новейших технологиях AI, не задаваясь вопросом, решают ли они реальные проблемы пользователей. Еще одной причиной стало отсутствие у организаций подходящей инфраструктуры для управления данными и внедрения готовых AI-моделей, а также использование ИИ для решения задач, которые возникают в сложных IT-системах.

Предыдущая статья
“Grand-Mart” bütün sənədləşmə işlərini “SİMA İmza” ilə rəqəmsallaşdırıb
Следующая статья
Fujitsu представила новые ноутбуки, десктопы, планшеты и рабочие станции
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,014ФанатыМне нравится
1,014ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
712ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»